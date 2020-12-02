Дизайнер создала одежду из одеял и подушек для самоизоляции: как она выглядит

Дизайнер из Латвии Санта Купча создала капсульную коллекцию одежды, которую можно носить на самоизоляции в период пандемии коронавируса.

Она придумала платья и шляпы в виде одеял и подушек, которые сшила из атласа и добавила мягкий наполнитель. Соответствующие фото дизайнер опубликовала на своем сайте (их можно посмотреть ниже).

По ее словам, в таких вещах вы сможете ощущать себя будто в кровати. В них можно передвигаться по всему дому, а также удобно лежать, сидеть и стоять.

Капсульная коллекция одежды для самоизоляции santakupca.com

"В изоляции каждый день может показаться обыденным, но что, если бы мы могли сделать его более праздничным? Вместо того, чтобы чувствовать себя в ловушке дома, вы можете стать королевой или королем своего замка", – рассказала Купча.

Капсульная коллекция одежды для самоизоляции santakupca.com

Отметим, что все материалы для коллекции дизайнер нашла в своем доме. Это остатки от других ее работ, а на набивку пошли старые одеяла. Принты на ткани она печатала на обычном принтере.

Капсульная коллекция одежды для самоизоляции santakupca.com

Капсульная коллекция одежды для самоизоляции santakupca.com

Капсульная коллекция одежды для самоизоляции santakupca.com

Капсульная коллекция одежды для самоизоляции santakupca.com

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