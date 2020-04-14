Дизайнер из Индонезии создал сумку из позвоночника ребенка. Жуткие фото

Индонезийский дизайнер Арнольд Путра выставил на продажу сумку из частей человеческого тела.

Сумка из языка аллигатора представляет собой корзину с ручкой, которая сделана из детского позвоночника. Об этом сообщает издание Insider.

По словам экспертов, материалы, которые использовали для ее создания, являются подлинными. Стоимость изделия, сделанного в Лос-Анджелесе, составляет пять тысяч долларов.

По словам модельера, человеческие кости можно приобрести у лицензированных компаний. Так, владелец одного из таких предприятий SkullStore Бен Ловатт сообщил, что позвоночник, использованный в качестве ручки, "вероятнее всего, является отставным медицинским или учебным образцом".

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