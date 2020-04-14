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15 апреля • обновлено в 01:25
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Дизайнер из Индонезии создал сумку из позвоночника ребенка. Жуткие фото

2.8т
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Индонезийский дизайнер Арнольд Путра выставил на продажу сумку из частей человеческого тела.

Сумка из языка аллигатора представляет собой корзину с ручкой, которая сделана из детского позвоночника. Об этом сообщает издание Insider.

Дизайнер из Индонезии создал сумку из позвоночника ребенка. Жуткие фото

По словам экспертов, материалы, которые использовали для ее создания, являются подлинными. Стоимость изделия, сделанного в Лос-Анджелесе, составляет пять тысяч долларов.

Дизайнер из Индонезии создал сумку из позвоночника ребенка. Жуткие фото

По словам модельера, человеческие кости можно приобрести у лицензированных компаний. Так, владелец одного из таких предприятий SkullStore Бен Ловатт сообщил, что позвоночник, использованный в качестве ручки, "вероятнее всего, является отставным медицинским или учебным образцом".

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Автор
Мария Дидык
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Яркая звезда моды Instagram продает сумочку, которую он говорит, что она сделана из человеческого позвоночника, "этически полученного" из Канады. часом не отукраинской диаспоры
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Добрыня .
Добрыня .
Сташинский Богдан, Ага, от туда, из распятого мальчика в трусиках.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пипец, почему у этого некродизайнера имя и фамилия латышские?
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Червоний Данило
Червоний Данило
лучше бы сделал сумку из мошонки путина!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Червоний Данило, славные традиции бaндеровского дидуся покоя не дают?
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Добрыня .
Добрыня .
Червоний Данило, А из черепушки Кристины выйдет сипатишный напёрсточек.
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Lady Мода

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