Дион появилась на публике в джинсах от украинского бренда

51-летняя всемирно известная канадская певица Селин Дион появилась на публике в асимметричных джинсах от украинского дизайнера Ксении Шнайдер.

Артистка выбрала такой необычный наряд, чтобы посетить студию Cité du Cinéma в Сен-Дени. Об этом сообщает Vogue.com.

Селин Дион viva.ua

Певица дополнила образ розовым бюстье с перьями, солнцезащитными очками в белой оправе, босоножками с меховым декором и сумочкой.

Селин Дион в джинсах от украинского дизайнера vogue.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, голливудская актриса Деми Мур пришла на празднование 10 годовщины брака Брюса Уиллиса с Эммой Хеминг в платье-вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin. Она дополнила наряд расплетенными волосами, светлой обувью и очками.

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