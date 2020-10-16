Дидусенко о лишении титула "Мисс Украина 2018": правила конкурса напрямую дискриминируют девушек

Украинская модель, которую лишили титула "Мисс Украина 2018", Вероника Дидусенко рассказала о своей карьере после скандала и отметила, что в модельном мире до сих пор зачастую действуют "архаичные правила", которые дискриминируют женщин.

Так, Дидусенко запустила социальную кампанию Righttobeamother, в рамках которой борется против дискриминации моделей из-за их материнства, замужества или развода. Недавно она стала звездой одного из ведущих мероприятий в мировой моде – Milan Fashion Week. В разговоре с OBOZREVATEL Вероника также рассказала, как проходила Неделя моды в Милане в период пандемии, как ей удалось попасть в Италию, несмотря на закрытые границы и как в Европе восприняли ее инициативу по защите прав женщин в модельной индустрии.

Дидусенко рассказала о Миланской неделе моды. Master Management

"После конкурса "Мисс Украина 2018" я основала социальный проект, который может оставить свой след в истории защиты прав женщин во всем мире. Это глобальная социальная кампания #righttobeamother, которая получила поддержку не только мировых топовых СМИ, но и сотен тысяч людей на всех пяти континентах. Во время работы моделью многие годы я хотела заняться благотворительностью, но никак не могла выбрать идею для воплощения. И вот судьба подарила мне этот шанс", – поделилась Вероника Дидусенко.

Как рассказала модель, она оказалась одной из немногих украинок, которым удалось попасть на Миланскую неделю моды. Гражданам Украины был запрещен въезд в Италию, где действуют строгие правила по пересечению границы. Тем не менее, итальянское правительство сделало все возможное, чтобы украинские модели получили специальное разрешение на посещение страны.

Вероника Дидусенко рассказала о Миланской неделе моды. Master Management

"Пандемия внесла новую реальность в мир моды и итальянские дизайнеры уверенно приняли этот вызов. Max Mara, Etro, Fendi и Valentino были среди тех отважных 20-ти брендов, которые устраивали оффлайн шоу на разных локациях в Милане. Например, Fendi, не имея возможности пригласить именитых топ-моделей, таких, как Кайя Гербер или Белла Хадид (американским гражданам строго запрещен въезд в Европу) решили пригласить моделей других эпох, например, одной из них было 70 лет. В то же время бренд Moschino решил пойти другим, я бы даже сказала радикальным путем – вообще не приглашать "живых" моделей, а использовать специально разработанные куклы, которые полностью повторяют образы манекенщиц", – отметила украинка.

Дидусенко рассказала о скандале на "Мисс Украина 2018". Master Management

За неполный месяц пребывания в Италии, украинка успела поработать с такими брендами, как Мах Маra, Off-White и Opening Ceremony из NGG Group. Особое удовольствие, как отметила Дидусенко, она получила от сотрудничества с популярной маркой Galla.

С 2018 года Вероника ведет международную кампанию #righttobeamother, которая вызвала огромный интерес и у итальянцев. Цель кампании – заставить крупнейшие в мире конкурсы красоты пересмотреть свои правила, запрещающие матерям, замужним и разведенным женщинам в них участвовать.

"Моя инициатива вызвала резонанс и интерес. Итальянцы очень активны, когда речь идет о защите прав женщин. Поэтому эта тема для них всегда актуальна", – прокомментировала Вероника.

Что касается скандала на конкурсе "Мисс Украина", Вероника Дидусенко отметила, что он не только не разрушил ее модельную карьеру, но и помог заняться социальными проектами.

Вероника Дидусенко рассказала. как сейчас строит карьеру. Master Management

"Дисквалификация на конкурсе "Мисс Украина" подарила мне огромные возможности, шанс основать социальную кампанию глобального масштаба. Конечно, я была очень возмущена тем, что до сих пор существуют такие архаические правила, которые напрямую дискриминируют девушек. Именно с этим борется моя общественная организация. Я же продолжаю профессиональное развитие в модельной сфере, сотрудничая как с украинскими, так и зарубежными дизайнерами. Сейчас я являюсь моделью одного из самых крупных модельных агентств в мире – Women Management", – подытожила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы конкурса "Мисс Украина" лишили Веронику Дидусенко короны и денежного приза после того, как узнали, что она была замужем и воспитывает маленького сына. После скандала модель подала в суд на организаторов "Мисс мира".