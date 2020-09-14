Девушка на фото 1973 года удивила сеть современной внешностью

Пользователей сети удивила фотография, которая показалась им сделанной гораздо позже своего времени.

Так, снимок разместил один из пользователей онлайн-сервиса Reddit. По его словам, на фото запечатлена его бабушка в 1973 году – девушка в белой водолазке.

"Она работала барменом до 70 лет и она лучший человек, которого я знаю", – написал автор снимка.

В комментариях к публикации пользователи обратили внимание, как современно выглядит девушка.

"Ты мог сказать, что эта девушка из 1999 года и она собирается пойти на концерт N'sync, и я бы поверил", "Хаха, ее стиль и прическа выглядят намного опережающими свое время", "Если бы не трещины на полароиде, я бы подумала, что фото сделали вчера!" – пишут комментаторы.

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