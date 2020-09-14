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Девушка на фото 1973 года удивила сеть современной внешностью

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Мода
2,9 т.
Пользователи обратили внимание, как современно выглядит девушка

Пользователей сети удивила фотография, которая показалась им сделанной гораздо позже своего времени.

Так, снимок разместил один из пользователей онлайн-сервиса Reddit. По его словам, на фото запечатлена его бабушка в 1973 году – девушка в белой водолазке.

"Она работала барменом до 70 лет и она лучший человек, которого я знаю", – написал автор снимка.

Девушка на фото 1973 года показалась пользователям современной

В комментариях к публикации пользователи обратили внимание, как современно выглядит девушка.

"Ты мог сказать, что эта девушка из 1999 года и она собирается пойти на концерт N'sync, и я бы поверил", "Хаха, ее стиль и прическа выглядят намного опережающими свое время", "Если бы не трещины на полароиде, я бы подумала, что фото сделали вчера!" – пишут комментаторы.

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