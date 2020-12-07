День украинского платка: как в стране поддержали флешмоб по случаю народного праздника. Фото

София Ковнир Мода 18:30, 7.12.2020 Обновлено: 19:30, 7.12.2020

В понедельник, 7 декабря, отмечают Всемирный день украинского платка. Цель праздника – объединить всех женщин для сбережения украинских традиций, так как платок является оберегом семьи и любви.

Так, в этом году запустили флешмоб по случаю народного праздника и многие жители разных стран присоединились к нему. OBOZREVATEL сделал подборку и предлагает посмотреть, как люди поддержали акцию в этот знаменательный праздник.

  • Давайте не забывать наши традиции. Ведь с давних времен в украинских семьях оберегом, символом любви и согласия служил именно платок.

Платок служит оберегом, символом любви и согласия
Instagram marinabaldich1993

К флешмобу также присоединились маленькие жительницы Украины.

Маленькие жительницы Украины отмечают Всемирный день украинского платка
Instagram kseniyazubchyk
В сети активно делятся фото в украинском платке
Instagram alenka_vasilina
Всемирный день украинского платка
Instagram vasilenko_helena15

  • Мой платок – это подарок моей свекрови, он теплый и мягкий и служит мне удачным дополнением к зимнему образу. Надеюсь, в дальнейшем он будет храниться и моей доченькой, возможно, когда-то и моя праправнучка напишет, что в нашей семье платок хранится как память, как реликвия.

Платок хранится как память, как реликвия
Instagram alena_zolotko

  • Веселые вы или унылые, на склонах Ворсклы или Донца, – нет таких женщин в мире, которым он не к лицу.

Украинский платок всем к лицу
Instagram maryam___tamim

  • "Девчачьи тайны", – подписали фото участницы флешмоба.

Девчачьи тайны
Instagram lanashnaiderman

  • Пусть красочные, как сад весной, наши родные украинские платки остаются в сердце каждого украинца. Обогащайтесь положительной энергетикой, надев украинский платок.

Надев украинский платок, вы обогащаетесь положительной энергетикой
Instagram music.nelya
Флешмоб ко дню украинского платка
Instagram merkulova1624

  • Платок давно перестал быть пережитком прошлого и аксессуаром бабушкиных сундуков, а снова стал ярким элементом образа. Такой факт очень радует, так как платок – это неотъемлемая часть украинского наследия.

Платок – это неотъемлемая часть украинского наследия
Instagram oksana_chopovska

  • Платок – это символ нашего народа, оберег, символизирующий любовь и свободу, верность традициям и патриотизм. Праздник украинского платка способствует сохранению и возрождению украинских традиций.

Платок – это символ нашего народа
Instagram natali___vovchenko

Как сообщал OBOZREVATEL, также 7 декабря православные христиане чтят память великомученицы Екатерины Александрийской. Стали известны главные традиции, приметы и суеверия праздника.

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