День украинского платка: как в стране поддержали флешмоб по случаю народного праздника. Фото

В понедельник, 7 декабря, отмечают Всемирный день украинского платка. Цель праздника – объединить всех женщин для сбережения украинских традиций, так как платок является оберегом семьи и любви.

Так, в этом году запустили флешмоб по случаю народного праздника и многие жители разных стран присоединились к нему. OBOZREVATEL сделал подборку и предлагает посмотреть, как люди поддержали акцию в этот знаменательный праздник.

Давайте не забывать наши традиции. Ведь с давних времен в украинских семьях оберегом, символом любви и согласия служил именно платок.

Платок служит оберегом, символом любви и согласия Instagram marinabaldich1993

К флешмобу также присоединились маленькие жительницы Украины.

Маленькие жительницы Украины отмечают Всемирный день украинского платка Instagram kseniyazubchyk

В сети активно делятся фото в украинском платке Instagram alenka_vasilina

Всемирный день украинского платка Instagram vasilenko_helena15

Мой платок – это подарок моей свекрови, он теплый и мягкий и служит мне удачным дополнением к зимнему образу. Надеюсь, в дальнейшем он будет храниться и моей доченькой, возможно, когда-то и моя праправнучка напишет, что в нашей семье платок хранится как память, как реликвия.

Платок хранится как память, как реликвия Instagram alena_zolotko

Веселые вы или унылые, на склонах Ворсклы или Донца, – нет таких женщин в мире, которым он не к лицу.

Украинский платок всем к лицу Instagram maryam___tamim

"Девчачьи тайны", – подписали фото участницы флешмоба.

Девчачьи тайны Instagram lanashnaiderman

Пусть красочные, как сад весной, наши родные украинские платки остаются в сердце каждого украинца. Обогащайтесь положительной энергетикой, надев украинский платок.

Надев украинский платок, вы обогащаетесь положительной энергетикой Instagram music.nelya

Флешмоб ко дню украинского платка Instagram merkulova1624

Платок давно перестал быть пережитком прошлого и аксессуаром бабушкиных сундуков, а снова стал ярким элементом образа. Такой факт очень радует, так как платок – это неотъемлемая часть украинского наследия.

Платок – это неотъемлемая часть украинского наследия Instagram oksana_chopovska

Платок – это символ нашего народа, оберег, символизирующий любовь и свободу, верность традициям и патриотизм. Праздник украинского платка способствует сохранению и возрождению украинских традиций.

Платок – это символ нашего народа Instagram natali___vovchenko

Как сообщал OBOZREVATEL, также 7 декабря православные христиане чтят память великомученицы Екатерины Александрийской. Стали известны главные традиции, приметы и суеверия праздника.