День украинского платка: как в стране поддержали флешмоб по случаю народного праздника. Фото

В понедельник, 7 декабря, отмечают Всемирный день украинского платка. Цель праздника – объединить всех женщин для сбережения украинских традиций, так как платок является оберегом семьи и любви.

Так, в этом году запустили флешмоб по случаю народного праздника и многие жители разных стран присоединились к нему. OBOZREVATEL сделал подборку и предлагает посмотреть, как люди поддержали акцию в этот знаменательный праздник.

Давайте не забывать наши традиции. Ведь с давних времен в украинских семьях оберегом, символом любви и согласия служил именно платок.

К флешмобу также присоединились маленькие жительницы Украины.

Мой платок – это подарок моей свекрови, он теплый и мягкий, и служит мне удачным дополнением к зимнему образу. Надеюсь, в дальнейшем он будет храниться и моей доченькой, возможно, когда-то и моя праправнучка напишет, что в нашей семье платок хранится как память, как реликвия.

Веселые вы или унылые, на склонах Ворсклы или Донца, – нет таких женщин в мире, которым он не к лицу.

"Девчачьи тайны", – подписали фото участницы флешмоба.

Пусть красочные, как сад весной наши родные украинские платки остаются в сердце каждого украинца. Обогащайтесь положительной энергетикой, надев украинский платок.

Платок давно перестал быть пережитком прошлого и аксессуаром бабушкиных сундуков, а снова стал ярким элементом образа. Такой факт очень радует, так как платок – это неотъемлемая часть украинского наследия.

Платок – это символ нашего народа, он оберег, символизирующий любовь и свободу, верность традициям и патриотизм. Праздник украинского платка способствует сохранению и возрождению украинских традиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 7 декабря православные христиане чтят память великомученицы Екатерины Александрийской. Стали известны главные традиции, приметы и суеверия праздника.