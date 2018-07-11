День рождения Джорджио Армани: 5 звездных выходов

Сегодня свой день рождения празднует итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии - Джорджио Армани. Дизайнеру исполняется 83 года. Перед тем как посвятить свою жизнь моде, Армани изучал медицину в Болонском университете и прошел военную службу.

В 1980 -1981 годах были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.

Джорджио Армани - совладелец отеля, занимающего с 1 по 39-й этажи дубайского небоскреба Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире, а также владелец собственной гостиницы в Милане.

Джорджио Армани Фото: Getty

В подборке OBOZREVATEL пять знаменитых нарядов звезд от Armani.

Актриса Анджелина Джоли в блестящем мини от Emporio Armani позировала на премьере боевика "Солт" в 2010 году.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty

В апреле 2017 Кейт Миддлтон с принцами Уильямом и Гарри посетила открытие школы The Global Academy в Лондоне. В красном комплекте от Armani, состоящем из юбки и жакета, герцогиня выглядела ярко и стильно.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Старшая дочь Дональда Трампа Иванка в роскошном наряде со шлейфом от Armani появилась на вечеринке в музее Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке (2006 год).

Иванка Трамп Фото: Getty

Певица и актриса Дженнифер Лопес для церемонии "Оскар" в 2010 году предпочла оригинальное платье из коллекции Armani Privé.

Дженнифер Лопес Фото: Getty

2 июля 2011 года князь Монако Альбер Александр Луи Пьер Гримальди взял в жены спортсменку из ЮАР Шарлен Линетт Уиттсток. Шарлен выбрала для венчания белоснежное платье от Armani. 20-метровый шлейф был украшен кристаллами Swarovski и жемчужинами.

Князь Монако Альбер с женой Шарлен Фото: Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль в смелом мини-платье восхитила стройными ножками.