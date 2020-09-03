День рождения бюстгальтера: как менялась мода на лифчики за последние 100 лет

3 сентября принято считать "Днем рождения бюстгальтера", так как именно в этот день, в 1914 году был получен первый патент на изобретение лифчика под названием Caresse Crosby. Пикантному предмету гардероба исполнилось 106 лет.

Патент получила американка Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты, которая помогала поддерживать грудь, при этом не доставляла женщине дискомфорт. OBOZREVATEL предлагает узнать, как менялись модели бюстгальтеров с момента начала их массового выпуска и до сегодняшнего дня.

История бюстгальтера

Первые аналоги современных бюстгальтеров появились еще в древние времена. Среди обломков сицилийской Виллы дель Казале, датированной IV веком н.э., была найдена мозаика с "девушками в бикини", на которой изображена группа занимающихся спортом молодых женщин, одетых в поддерживающие грудь "бандо". Однако лифчик или бра в том виде, каким мы его знаем сегодня – с двумя чашечками или полоской ткани на груди и плечевыми лямками, появился лишь в XIX веке.

Прототип бюстгальтеров в древние времена Vogue

До появления прототипа современного бюстгальтера женщины активно носили корсеты, которые считались одним из самых неудобных и опасных предметов гардероба. Они натирали кожу, мешали дышать и вредили работе внутренних органов. Из-за металлических пластин в корсетах, у девушек часто развивалась деформация ребер, позвоночника и грудной клетки, а плотная ткань, из которой шили корсеты – травмировала кожу и провоцировала различные дерматологические заболевания.

Прототипы первых бюстгальтеров производились и продавались в Англии, Америке, Германии и Франции с 1850-х по 1920-е годы. В то время они не пользовались большим спросом: несмотря на неудобство, корсеты все же помогали создать женственный силуэт и выгодно подчеркнуть грудь. Этого нельзя было сказать о лифчиках того времени.

Первая запатентированная модель бюстгальтера wonderzine.com

К 1930-м бюстгальтеры все больше походили на современные – в них появились застежки с крючками и петлями и регулируемые лямки. Этот предмет белья стал популярным среди женщин от 17 и старше.

Как выглядели первые бюстгальтеры

В 1920-е годы бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом, а в России – "бюстодержателем". Обычно его шили из корсетных тканей – мадаполама, дамаста, атласа. В 1930-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками.

Как выглядел первый лифчик с пуш-ап wonderzine.com

В 1932 году форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. Постепенно конструкция этой детали туалета совершенствуется. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в бюстгальтер и придающие женской груди пышность. В этот же период была введена нумерация чашечек от А до D. После изобретения нейлона в 1938 году для изготовления бюстгальтеров стали применять не только натуральные материалы, но и синтетику.

Какое белье носили в 50-е годы kommersant.ru

К 1960–1970-м годам пояса-корсеты окончательно вышли из моды, изменилось и женское восприятие бюстгальтеров. Комфорт и функциональность стали важнее сексуальности. В 1980-е многие женщины вообще предпочитали эластичные трикотажные бра, которые изначально были придуманы специально для спортсменок.

Первый спортивный бюстгальтер wonderzine.com

Сегодня эта важная часть интимного женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется. За последние 20 лет ассортимент бюстгальтеров существенно пополнился. Желающие могут найти модели без лямок, с открытой спиной, без чашечек или с чашкой "пуш-ап", с подкладками и жестким каркасом или без них. Однако сама конструкция осталась почти такой же, как и 100 лет назад.

Какие бюстгальтеры были популярны в 80-е годы Pixabay

День рождения бюстгальтера: как менялись модели лифчиков Pixabay

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