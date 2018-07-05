День бикини: самые откровенные купальники звезд

5 июля отмечается день рождения одного из самых популярных женских купальников – бикини.
Мир впервые увидел этот откровенный наряд ровно 72 года назад во время показа мод во Франции. Купальник, который создал парижский модельер Луи Реар, представлял собой четыре треугольника, сшитые всего из 30 дюймов ткани. Обычные манекенщицы, не желая запятнать свою репутацию, отказались надевать "голый" пляжный костюм на подиум. В итоге 5 июля 1946 года купальник представила публике стриптизерша Мишелин Бернардини из "Казино де Пари".
Революционная и дерзкая по мнению общественности модель долгие годы не могла завоевать популярность. Однако все изменилось в 50-е годы, когда европейская секс-бомба Брижит Бардо появилась в бикини в фильме "Манина, девушка без вуали". И сегодня в гардеробе каждой женщины можно найти этот модный и популярный купальный костюм.
OBOZREVATEL предлагает вспомнить откровенные образы звезд, которые появились на публике в бикини.
В этот день в 1946 году танцовщица из казино Мишелин Бернардини впервые продемонстрировала новинку - раздельный купальник системы "бикини". Понадобилось ещё десятилетие, чтобы широкие слои приличной публики смирились с возможностью женщин обнажаться таким образом, а основной вклад в популяризацию пляжной наготы внесли Бриджит Бардо и Мерелин Монро. Нам будет любопытно проанализировать, как изменился эталон хорошей фигуры за прошедшие 70 лет. Бросается в глаза неразвитая талия плясуньи: лицо у девушки дурашливое и молодое, а вот туловище без ватерлинии словно позаимствовано у пенсионерки, отчаянно посещающей бассейн и фитнес-центр. И с волосами, конечно, беда - как тогда людей стригли? Помню, дедушка рассказывал про причёски "канадочка" и "полубокс" - они мало чем отличались от побритых уголовников. По-настоящему радуют лишь коленки - мягонькие и фактурные. Такие коленки могут быть чрезвычайно устойчивыми. #бикини #женщина #нагота #срамота #1946
Деми Роуз
Daily Mail
Регина Тодоренко с сестрой
instagram.com/reginatodorenko
Вера Брежнева и Соня Киперман
instagram.com/kiperman.s
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди Франции Бриджит Макрон удивила выбором наряда на Неделе высокой моды.