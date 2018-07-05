День бикини: самые откровенные купальники звезд

5 июля отмечается день рождения одного из самых популярных женских купальников – бикини.

Мир впервые увидел этот откровенный наряд ровно 72 года назад во время показа мод во Франции. Купальник, который создал парижский модельер Луи Реар, представлял собой четыре треугольника, сшитые всего из 30 дюймов ткани. Обычные манекенщицы, не желая запятнать свою репутацию, отказались надевать "голый" пляжный костюм на подиум. В итоге 5 июля 1946 года купальник представила публике стриптизерша Мишелин Бернардини из "Казино де Пари".

Революционная и дерзкая по мнению общественности модель долгие годы не могла завоевать популярность. Однако все изменилось в 50-е годы, когда европейская секс-бомба Брижит Бардо появилась в бикини в фильме "Манина, девушка без вуали". И сегодня в гардеробе каждой женщины можно найти этот модный и популярный купальный костюм.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить откровенные образы звезд, которые появились на публике в бикини.

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Norma Jeane circa 1945.❤️ Публикация от Marilyn Monroe (@welovemarilyn) 7 Июл 2017 в 2:36 PDT

I adore this photo💛 Публикация от Marilyn Monroe (@welovemarilyn) 19 Авг 2017 в 5:39 PDT

#Malibu Публикация от The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) 15 Мар 2018 в 12:57 PDT

It's really hot today Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 30 Авг 2017 в 4:48 PDT

Fendi prints on 👅👅👅 Публикация от Barbie® (@nickiminaj) 22 Апр 2018 в 8:24 PDT

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