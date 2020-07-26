Декольте в форме сердца стало трендом лета 2020. Фото

Анна Паскевич Мода 03:38, 26.07.2020

Одежда с декольте в форме сердца стала новым трендом у звезд летом 2020 года.

Так, в частности, популярность среди селебрити завоевала модель одежды Heart Singlet бренда Paris Georgia из Новой Зеландии, сообщает Vogue.

Такое декольте представлено в бежевых, черных и белых топах и платьях-комбинациях. Швы таких нарядов отличаются по цвету.

К примеру, супермодель Кендалл Дженнер появилась на улицах Нью-Йорка в топе с белыми швами и декольте в форме сердца.

Кендалл Дженнер в топе Heart Singlet
paris__georgia / Instagram
Кэндис Свейнпол в платье Heart Singlet
paris__georgia / Instagram

А "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол пришла на мероприятие в черном платье в пол из той же серии.

Также в подобных вещах были замечены модные блогеры Лея Сфез, Камиль Шаррьер и актриса Фиби Тонкин.

Лея Сфез в Heart Singlet
paris__georgia / Instagram
Камиль Шаррьер в Heart Singlet
paris__georgia / Instagram

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Lady Мода

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