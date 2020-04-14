"Дедушкин" свитер из 90-х стал самым модным трендом весны-2020. Фото

Мария Дидык Мода 17:56, 14.04.2020

Самым неожиданным трендом весны 2020 стал "дедушкин" свитер, который ворвался на модные подиумы прямиком из 90-х.

Так, сочетать его с легким тренчем или с любимой кожаной косухой уже начала супермодель Белла Хадид и звезды Street-style, пишет Cosmopolitan.

Приобрести такие свитера уже можно в магазинах масс-маркета.

Zara
Topshop
Zara
Topshop
Zara

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых сумок на весну 2020.

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