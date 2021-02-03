Дачный стиль – тренд 2021: как носить. Фото

The Row, Burberry и Jil Sander создали "дачные" коллекции для максимального комфорта и практичности.

Карантин изменил не только образ жизни людей, но и стиль одежды, поэтому свитера, резиновые сапоги, стеганые куртки снова в моде, пишет buro247.

Дизайнеры уникальной коллекции признались, что вдохновением для них стала природа.

"Быть окруженным горами, деревьями или морем становится важной частью нашей жизни. Природа – наш главный источник вдохновения и энергии", – рассказали дизайнеры Люк и Люси Мейер.

В линейке есть одежда для катания на лыжах, походов в горы и, в целом, для активного досуга.

Gucci вместе с The North Face последовали их примеру и создали "походную" коллекцию: в ней есть спортивная одежда, а также спальные мешки и палатки.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых модных цветах весны-лета 2021. Институт цвета Pantone назвал светло-серый и насыщенный желтый главными в этом году.