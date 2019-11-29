Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Символ 2020-го – белая Крыса, и у нее особые требования к наряду в новогоднюю ночь.

В чем встречать Новый год 2020, чтобы Крыса обязательно принесла удачу – в материале OBOZREVATEL.

Цвет наряда на Новый год Крысы

asos.com

Символ 2020 года по китайскому календарю – металлическая Крыса, поэтому встречать Новый год лучше всего в одежде серебристого или белого цвета.

lamoda.ru

asos.com

lamoda.ru

asos.com

Также подойдут белый, молочный, бежевый, песочный, кремовый, светло-желтый, серо-коричневый, серый, серебристый, пепельный и другие цвета из той же гаммы.

lamoda.ru

asos.com

lamoda.ru

asos.com

В одежде можно использовать пайетки, блестки, ткани с люрексом.

Идеи нарядов для года Крысы

Подбирая наряд на Новый год Крысы, надо помнить, что он должен соответствовать атмосфере праздника. То есть, если вы планируете встречать Новый год дома, то образ может быть комфортным – к примеру, свитер с оленями или мягкое удобное платье.

asos.com

lamoda.ru

asos.com

lamoda.ru

asos.com

Для вечеринки идеальны будут коктейльное платье или костюм.

lamoda.ru

lamoda.ru

Аксессуары на Новый год 2020

В год белой Крысы не рекомендуется злоупотреблять аксессуарами, но и полностью отказываться от них тоже не стоит. В этом году важно держать баланс вкуса и природной простоты.

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