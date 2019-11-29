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30 ноября • обновлено в 11:15
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Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

9.5т
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Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Символ 2020-го – белая Крыса, и у нее особые требования к наряду в новогоднюю ночь.

В чем встречать Новый год 2020, чтобы Крыса обязательно принесла удачу – в материале OBOZREVATEL.

Цвет наряда на Новый год Крысы

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

asos.com

Символ 2020 года по китайскому календарю – металлическая Крыса, поэтому встречать Новый год лучше всего в одежде серебристого или белого цвета.

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

lamoda.ru

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

asos.com

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

lamoda.ru

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

asos.com

Также подойдут белый, молочный, бежевый, песочный, кремовый, светло-желтый, серо-коричневый, серый, серебристый, пепельный и другие цвета из той же гаммы.

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

lamoda.ru

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

asos.com

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

lamoda.ru

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

asos.com

В одежде можно использовать пайетки, блестки, ткани с люрексом.

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Идеи нарядов для года Крысы

Подбирая наряд на Новый год Крысы, надо помнить, что он должен соответствовать атмосфере праздника. То есть, если вы планируете встречать Новый год дома, то образ может быть комфортным – к примеру, свитер с оленями или мягкое удобное платье.

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

asos.com

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

lamoda.ru

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

asos.com

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

lamoda.ru

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

asos.com

Для вечеринки идеальны будут коктейльное платье или костюм.

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

lamoda.ru

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020

lamoda.ru

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Аксессуары на Новый год 2020

В год белой Крысы не рекомендуется злоупотреблять аксессуарами, но и полностью отказываться от них тоже не стоит. В этом году важно держать баланс вкуса и природной простоты.

Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020
Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020
Чтобы Крыса принесла удачу: в чем встречать Новый год 2020
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Автор
Алина Мельник
Темы
Новый год Праздники
Место
Украина
Теги
Мода Новый Год-2020 Стиль Красота женщины
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