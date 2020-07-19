Что в женском образе отталкивает мужчин: названо 5 вещей. Фото
Каждая женщина в той или иной степени следит за модой, чтобы всегда выглядеть стильно и привлекательно. Однако мужчинам приходятся по душе не все тренды.
О том, что в женском образе отталкивает представителей сильного пола, пишет издание "Рамблер Женский".
Наряды с открытой спиной
Многим мужчинам не по нраву, казалось бы, самый сексуальный вариант коктейльного и вечернего платья. Наряды с открытой спиной, по мнению сильного пола, только портят прекрасную женскую фигуру.
Чрезмерный макияж
Целовать и прикасаться к лицу, больше напоминающему маску, не слишком приятно. Мужчины больше любят, когда женщины делают естественный макияж, который они часто принимают за его отсутствие.
Большое количество украшений
Почему-то многие женщины считают, что большое количество украшений может продемонстрировать их статус и хороший вкус. Однако по мнению мужчин, лучше не перебарщивать с ними, чтобы не выглядеть как "новогодняя елка".
Острые и длинные ногти
Мужчин действительно пугают острые и слишком длинные ногти, больше напоминающие когти – им кажется, что этим "богатством" девушка способна покалечить и их, и себя.
Туфли-"копытца"
Зачастую такая модель напоминает мужчинам туфли танцовщиц. Поэтому к своему образу для свидания женщинам лучше подбирать классические лодочки или лаконичные босоножки на небольшой шпильке.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали женское белье, которое больше не в моде.