Что в женском образе отталкивает мужчин: названо 5 вещей. Фото

Каждая женщина в той или иной степени следит за модой, чтобы всегда выглядеть стильно и привлекательно. Однако мужчинам приходятся по душе не все тренды.

О том, что в женском образе отталкивает представителей сильного пола, пишет издание "Рамблер Женский".

Наряды с открытой спиной

Многим мужчинам не по нраву, казалось бы, самый сексуальный вариант коктейльного и вечернего платья. Наряды с открытой спиной, по мнению сильного пола, только портят прекрасную женскую фигуру.

kapsula.com.ua

Чрезмерный макияж

Целовать и прикасаться к лицу, больше напоминающему маску, не слишком приятно. Мужчины больше любят, когда женщины делают естественный макияж, который они часто принимают за его отсутствие.

zolotoy.ru

Большое количество украшений

Почему-то многие женщины считают, что большое количество украшений может продемонстрировать их статус и хороший вкус. Однако по мнению мужчин, лучше не перебарщивать с ними, чтобы не выглядеть как "новогодняя елка".

modnaya.org

Острые и длинные ногти

Мужчин действительно пугают острые и слишком длинные ногти, больше напоминающие когти – им кажется, что этим "богатством" девушка способна покалечить и их, и себя.

lady.tochka.net

Туфли-"копытца"

Зачастую такая модель напоминает мужчинам туфли танцовщиц. Поэтому к своему образу для свидания женщинам лучше подбирать классические лодочки или лаконичные босоножки на небольшой шпильке.

julia-klay.livejournal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали женское белье, которое больше не в моде.