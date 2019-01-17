Что одеть: названы топ-5 модных вещей 2019 года

Мода постоянно меняется, иногда кардинально, иногда частично, но всегда актуальным остается вопрос, какой предмет гардероба станет фаворитом в новом году.
Украинский стилист и фешн-блогер Мария Пион рассказала о топ-5 модных трендов 2019 года. Список она опубликовала на своей странице в Instagram.
1. Шорты, кюлоты, комбинезоны шортами.
Такой предмет гардероба обязательно должен быть широкого не приталенного кроя. Также он идеально подойдет для любой девушки. Главное, правильно подобрать свою длину.
Фото: asos.com
Фото: doma-luchhe.ru
Фото: prom.ua
2. Широкие сапоги.
Эту модель сапог лучше всего носить под стиль романтик и рок. Также они будут смотреться уместно. даже в летних нарядах.
Фото: 2019-god.com
Фото: mylitta.ru
3. Кейп.
Пальто- кейп — один из главных трендов 2019 года. По словам стилиста, его зря боятся использовать, ведь это идеальная верхняя одежда переходного сезона с меняющейся погодой.
Фото: instagram/mariyapion
Фото: moda2019.org
4. Сумки-чемоданчики.
Сумки лучше всего выбирать в форме сундучка или чехла для фотоаппарата. Отмечается, что это не самый практичный аксессуар, зато невероятно стильный.
Фото: pizhonka.ru
5. Приталенные пиджаки.
Пиджаки, особенно приталенные, лучше всего использовать в виде многослойности, или же как акцент образа.
Фото: 1001sovety.ru
Фото: 1001sovety.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, британский ресурс Who What Wear перечислил модные тренды, которые будут особенно популярны в 2019 году. Среди цветов эксперты моды выделили бледный цвет шалфея, а также неоновые оттенки, которые вернулись в моду в 2018 году.
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