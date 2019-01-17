Что одеть: названы топ-5 модных вещей 2019 года

Мода постоянно меняется, иногда кардинально, иногда частично, но всегда актуальным остается вопрос, какой предмет гардероба станет фаворитом в новом году.

Украинский стилист и фешн-блогер Мария Пион рассказала о топ-5 модных трендов 2019 года. Список она опубликовала на своей странице в Instagram.

1. Шорты, кюлоты, комбинезоны шортами.

Такой предмет гардероба обязательно должен быть широкого не приталенного кроя. Также он идеально подойдет для любой девушки. Главное, правильно подобрать свою длину.

Фото: asos.com

Фото: doma-luchhe.ru

Фото: prom.ua

2. Широкие сапоги.

Эту модель сапог лучше всего носить под стиль романтик и рок. Также они будут смотреться уместно. даже в летних нарядах.

Фото: 2019-god.com

Фото: mylitta.ru

3. Кейп.

Пальто- кейп — один из главных трендов 2019 года. По словам стилиста, его зря боятся использовать, ведь это идеальная верхняя одежда переходного сезона с меняющейся погодой.

Фото: instagram/mariyapion

Фото: moda2019.org

4. Сумки-чемоданчики.

Сумки лучше всего выбирать в форме сундучка или чехла для фотоаппарата. Отмечается, что это не самый практичный аксессуар, зато невероятно стильный.

Фото: pizhonka.ru

5. Приталенные пиджаки.

Пиджаки, особенно приталенные, лучше всего использовать в виде многослойности, или же как акцент образа.

Фото: 1001sovety.ru

Фото: 1001sovety.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, британский ресурс Who What Wear перечислил модные тренды, которые будут особенно популярны в 2019 году. Среди цветов эксперты моды выделили бледный цвет шалфея, а также неоновые оттенки, которые вернулись в моду в 2018 году.

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