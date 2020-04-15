Что нравится мужчинам: названы самые привлекательные женские вещи

Часто, чтобы привлечь к себе внимание следует просто правильно подобрать одежду и обувь.
Топ-5 самых соблазнительных деталей гардероба публикует издание Cosmopolitan.
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Каблуки
Согласно исследованию, опубликованному в Archives of Sexual Behavior, высокий каблук резко повышает женскую привлекательность.
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Одежда красного цвета
Девушки в одежде красных оттенков воспринимаются мужчинами как более раскованные, уверенные в себе и сексуальные.
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Маленькое черное платье
Классическое маленькое черное платье не оставляет никого равнодушным.
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Топы и платья без рукавов
По данным исследования University of New South Wales, мужчины обращают внимание на красивые женские руки и плечи. Соответственно, топы и платья на тонких бретельках или вовсе без них кажутся им сверхсексуальными.
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Обтягивающие платья-"футляры"
Мужчинам часто нравится силуэт "песочные часы". Воссоздать его, можно с помощью платья-футляра.
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