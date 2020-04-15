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15 апреля • обновлено в 10:36
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Что нравится мужчинам: названы самые привлекательные женские вещи

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Часто, чтобы привлечь к себе внимание следует просто правильно подобрать одежду и обувь.

Топ-5 самых соблазнительных деталей гардероба публикует издание Cosmopolitan.

Что нравится мужчинам: названы самые привлекательные женские вещи

pexels.com

Каблуки

Согласно исследованию, опубликованному в Archives of Sexual Behavior, высокий каблук резко повышает женскую привлекательность.

Что нравится мужчинам: названы самые привлекательные женские вещи

pexels.com

Одежда красного цвета

Девушки в одежде красных оттенков воспринимаются мужчинами как более раскованные, уверенные в себе и сексуальные.

Что нравится мужчинам: названы самые привлекательные женские вещи

pexels.com

Маленькое черное платье

Классическое маленькое черное платье не оставляет никого равнодушным.

Что нравится мужчинам: названы самые привлекательные женские вещи

pexels.com

Топы и платья без рукавов

По данным исследования University of New South Wales, мужчины обращают внимание на красивые женские руки и плечи. Соответственно, топы и платья на тонких бретельках или вовсе без них кажутся им сверхсексуальными.

Что нравится мужчинам: названы самые привлекательные женские вещи

pexels.com

Обтягивающие платья-"футляры"

Мужчинам часто нравится силуэт "песочные часы". Воссоздать его, можно с помощью платья-футляра.

Что нравится мужчинам: названы самые привлекательные женские вещи

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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