Что нравится мужчинам: названы самые привлекательные женские вещи

Часто, чтобы привлечь к себе внимание следует просто правильно подобрать одежду и обувь.

Топ-5 самых соблазнительных деталей гардероба публикует издание Cosmopolitan.

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Каблуки

Согласно исследованию, опубликованному в Archives of Sexual Behavior, высокий каблук резко повышает женскую привлекательность.

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Одежда красного цвета

Девушки в одежде красных оттенков воспринимаются мужчинами как более раскованные, уверенные в себе и сексуальные.

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Маленькое черное платье

Классическое маленькое черное платье не оставляет никого равнодушным.

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Топы и платья без рукавов

По данным исследования University of New South Wales, мужчины обращают внимание на красивые женские руки и плечи. Соответственно, топы и платья на тонких бретельках или вовсе без них кажутся им сверхсексуальными.

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Обтягивающие платья-"футляры"

Мужчинам часто нравится силуэт "песочные часы". Воссоздать его, можно с помощью платья-футляра.

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