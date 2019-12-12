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12 декабря • обновлено в 12:48
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Что носить зимой 2020 года: топ-5 вещей, которые должны быть у вас в шкафу

1.9т
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В базовом гардеробе на зиму 2020 необходимо иметь оверсайз-свитер, бежевый лонгслив, а также удобную кожаную юбку.

Имея в своем гардеробе эти вещи - вы сможете подобрать под них любой образ, пишет "Cosmopolitan".

Что носить зимой 2020 года: топ-5 вещей, которые должны быть у вас в шкафу
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Оверсайз-свитер

Этой зимой остановите выбор на моделях нежных оттенков, минималистичных и с высоким горлом. Такой свитер будет выигрышно смотреться и с джинсами, и с классическими брюками.

Что носить зимой 2020 года: топ-5 вещей, которые должны быть у вас в шкафу

Ламбада-маркет

Бежевый лонгслив

Самая базовая вещь в самом модном оттенке сезона. Бежевый гольф отлично впишется в любой образ и станет хорошим "фоном" для модных экспериментов.

Что носить зимой 2020 года: топ-5 вещей, которые должны быть у вас в шкафу

Шафа

Широкие черные брюки

Брюки в этом сезоне должны быть широкие, свободные, с высокой посадкой и поясом. Сочетайте их с лонгсливами, блузами или создавай более расслабленные образы с худи и утепленными кроссовками.

Что носить зимой 2020 года: топ-5 вещей, которые должны быть у вас в шкафу

Ярмарка мастеров

Кожаная юбка

Кожа — один из главных трендов сезона. И самый простой способ его примерить — сделать ставку на минималистичную кожаную юбку карандаш, мини или даже плиссе.

Что носить зимой 2020 года: топ-5 вещей, которые должны быть у вас в шкафу

gepur.ru

Теплая клетчатая рубашка

Тренд на клетку добрался и до рубашек. Единственное, в этом сезоне самой актуальной стала теплая и плотная клетчатая рубашка с шерстью в составе. Она будет хорошей альтернативой жакету и поможет создать стильные многослойные образы.

Что носить зимой 2020 года: топ-5 вещей, которые должны быть у вас в шкафу

9-этаж

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 7 зимних вещах, которые должны быть в шкафу у каждой девушки. Зимой гардероб требует особой заботы и внимания, поскольку в нем должны быть не только красивые вещи, но и теплые и практичные.

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Автор
Мария Дидык
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