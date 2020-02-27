Кружево, деним и декольте до пупка: топ-5 главных трендов весны

Весна уже на пороге, а это значит что пора обновить свой гардероб, добавив в него много модной и яркой одежды. Мировые дизайнеры не перестают удивлять своими новинками на показах моды.

OBOZREVATEL сделал подборку из топ-5 модных трендов, которые будут особенно популярны весной 2020-го.

Кружево и ришелье

Пожалуй, самый женственный тренд весны 2020 – это кружево и ткань ришелье. Платье, юбки, шорты, брюки, топы можно будет носить каждый день и выглядеть по-настоящему утонченной и игривой девушкой.

Фото: blog.mirkrestikom.ru

Фото: cosmo.ru

Фото: itsfashionably.com

Кожа

Также в вашем весеннем гардеробе могут быть кожаными не только плащ и косуха. В моду пришли кожаные брюки, юбки и даже платья. Также не забывайте про тренд на экокожу.

Фото: smartwomens.ru

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Декольте до пупка

Агрессивная сексуальность весной 2020 года будет очень востребована. Особенно популярны будут платья и сарафаны с очень глубоким, чаще всего V-образным вырезом.

Фото: platyamodnye.com

Фото: shafa.ua

Фото: platyamodnye.com

Шорты-бермуды

Шорты-бермуды, которые были на пике популярности в 2019-м, будут в тренде и весной 2020 года. Они бывают частью костюма, однако их можно носить и как самостоятельный элемент одежды.

Фото: medium.com

Фото: medium.com

Фото: medium.com

Деним

Весной 2020-го разрешается одеваться во все джинсовое с ног до головы и желательно одного оттенка денима. Это будет выглядеть очень стильно. Вы также можете разбавлять образ аксессуарами другого цвета.

Фото: blog.sharff

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие платья будут в моде весной 2020. К слову, стилисты рекомендуют делать упор на романтичные фасоны из подвижных тканей.

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