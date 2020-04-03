Что носить весной 2020: названы главные тренды

Тренч, сумка среднего размера и серые джинсы - обязательные элементы гардероба каждой девушки. Эти вещи можно сочетать нескончаемое количество раз и они всегда будут выглядеть стильно.

О базовых вещах весны 2020 пишет Vogue.

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Тренч

Тренч остается основой демисезонного гардероба. Делаете ставку на максимально классическую модель, которую легко будет сочетать со всей остальной одеждой в шкафу.

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Шелковая блуза

Шелковая блуза с бантом, которая триумфально вернулась на подиумы прошлой осенью, останется с нами долго. Эта вещь легко сочетается и со строгими офисными брюками, и с неформальными джинсами.

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Кроссовки

За последнее десятилетие кроссовки стали настолько равноправным членом нашего гардероба, что потеснили в нем более изящную обувь.

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Сумка среднего размера

Если стоит задача купить только одну сумку, с которой можно ходить везде, то лучше выбрать модель среднего размера. В нее можно вместить все необходимое для рабочего дня и с наступлением вечера она не будет выглядеть громоздко.

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Худи

Худи смогло заменить все любимые платья и костюмы, а это значит, что надо иметь в шкафу хотя бы пару свитшотов и менять их в зависимости от настроения.

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Серые джинсы

Весной пополнить коллекцию денима можно моделью в сером цвете с "вареным" эффектом.

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Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.

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