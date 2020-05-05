Что носить летом 2020: названы самые модные юбки сезона

Самый женственный предмет гардероба на лето 2020 – юбка. Если выбрать правильный фасон, то женщина будет выглядеть в ней неповторимо и модно. Кроме того, она может подчеркивать достоинства фигуры.

О топ-4 самых модных юбках лета 2020 – расскажет OBOZREVATEL.

Юбка на запах

Юбки на запах снова вернулись в моду. Дизайнеры предлагают на лето 2020 модели с глубокими или средними разрезами у бедра, скрепленные несколькими пуговицами или собранные с помощью завязок. Отметим, что такая юбка сделает образ очень модным и женственным.

Фото: ladykiss.ru

Фото: yapokupayu.ru

Юбка-карандаш

Популярной летом будет и юбка-карандаш, которая эффектно подчеркивает линию талии и бедер. Отметим, что данную модель можно сочетать как с каблуками – получится волшебный образ для офиса, так с кроссовками – для города.

Фото: beautylooks.ru

Фото: beautylooks.ru

Юбка из денима

Также в летний сезон конкуренцию любимой паре джинсов могут составить юбки из денима. В моде оригинальные свободные силуэты, иногда с разрезом спереди. Данная модель сделает образ более оригинальным и модным.

Фото: ledysoveti.ru

Фото: pinterest.com

Юбки с оборками

Модные юбки с оборками будут на пике популярности летом 2020 года, ведь они по праву считаются одними из самых женственных моделей. Оборки могут по-разному украшать юбку – дополнять низ, идти вдоль запаха или ярусами.

Фото: ratatum.com

Фото: ratatum.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какие платья будут в моде летом 2020 года.

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