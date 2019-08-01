Что носить летом 2019: названа самая модная юбка сезона

Этим летом "главной" юбкой сезона стала универсальная миди. Цвет и материал из которого она будет сшита не имеет значения, а вот к длине следует подойти с особой тщательностью.

Такая юбка должна удобно сидеть на талии и не выглядеть неряшливо, пишет издание Daily Mail.

Мой секрет

Чтобы подобрать идеальную юбку-миди, необходимо в первую очередь, найти подходящую по типу фигуры длину. Нужно учитывать рост и ширину бедер. Кроме того, важно помнить, что надев каблуки - картинка сразу изменится и юбка может сидеть не так хорошо, как без них.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Как ранее писал OBOZREVATEL, лидирующую позицию среди принтов сезона осень-зима 2019/2020 занимает клетка. Дизайнеры в своих осенних коллекциях представили различные варианты этого "рисунка". Среди главных видов: элегантная "гусиная лапка", классический шотландский тартан, лаконичный принт "принц Уэльский"

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