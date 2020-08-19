Что нельзя носить женщинам после 40 лет: названы 4 вещи. Фото

Многие женщины часто допускают ошибки в выборе гардероба, особенно это актуально для дам после 40 лет. Нередко их наряды выглядят нелепо и вовсе не по возрасту.

В связи с этим издание "Рамблер" рассказало, какие вещи нельзя носить женщинам после 40 лет, чтобы не выглядеть смешно и нелепо.

Очки с принтованной оправой

Аксессуары и украшения могут первыми выдать ваш возраст. Поэтому к их выбору стоит подходить особенно серьезно. После 40 стоит отказаться от принтованных очков, особенно с "детскими" подвесками. Такая деталь на взрослой женщине будет выглядеть нелепо и нисколько не прибавит статуса.

like-myself.ru

Серый total look

Серый цвет придает такой же оттенок и лицу, отчего кожа выглядит блеклой и увядающей, а морщины становятся более заметными. Поэтому женщинам после 40 стоит отказаться от таких нарядов и разбавлять свой образ более яркими вещами.

kakprosto.ru

Платье с пайетками

Пайетки сами по себе коварны, но на зрелой женщине они будут смотреться еще и безнадежно дешево и безвкусно. К тому же такое платье будет визуально полнить даже идеальную фигуру.

nashamodaopt.ru

Огромная бесформенная сумка

После 40 лет женщинам также стоит отказаться от больших бесформенных сумок. Они сделают их образ неряшливым и дешевым.

avrorra.com

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