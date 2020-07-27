Что нельзя носить высоким девушкам: названо 5 вещей. Фото

Кажется, что на высоких и стройных девушках все сидит хорошо. Но не всегда это так: даже у счастливых обладательниц роста 170 и выше есть свои стильные "нет" .

О том, какие вещи нельзя носить высоким девушкам, пишет издание "Рамблер Женский".

Монохром

Монохромные образы смотрятся стильно, но высоким девушкам обычно не подходят, ведь они дополнительно вытягивают тело. Модные эксперты советуют вместо монохромных нарядов выбирать пару контрастных вещей. Разные принты, фактура и оттенок структурируют и гармонизируют верхнюю и нижнюю части тела.

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Завышенная талия

Завышенная талия в принципе подходит не всем: делает верх более объемным и визуально увеличивает талию. Высоким девушкам она может визуально удлинить ноги, что в некоторых случаях будет смотреться комично. Заниженная талия, напротив, увеличит верхнюю часть тела.

Эксперты рекомендуют: если верхняя и нижняя части тела у вас выглядят пропорционально, стоит выбирать классические модели платьев, юбок и брюк.

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Миниатюрные сумочки

Небольшие сумки, как и другие скромные аксессуары, на контрасте с высоким ростом могут смотреться нелепо. Модные эксперты советуют выбирать крупные сумки, которые на более низких девушках выглядели бы громоздко.

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Закрытые воротнички

Как и уровень талии, форма воротника сильно влияет на длину тела. Закрытые варианты вытягивают верхнюю часть и делают фигуру негармоничной. Эксперты советуют ориентироваться высоким девушкам на открытые вырезы, которые не создадут вытягивающую вертикаль.

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Узкие ремни

По словам экспертов, на высоких девушках узкие ремни выглядят несуразно, к тому же эти модели сейчас не модные. Они рекомендуют делать выбор в пользу широких ремней.

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Ранее OBOZREVATEL сделал подборку вещей, которых стоит избегать абсолютно всем девушкам. Они испортят даже идеальную фигуру.