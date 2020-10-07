Что нельзя носить после 30 лет: названы 5 главных ошибок у женщин

С возрастом женщинам стоит избавиться от некоторых предметов гардероба, которые могут смотреться нелепо и визуально прибавлять несколько лет. Так, после 30 лет не стоит носить обувь с перфорацией, вязанные береты и кружевные туники.

Также после 30 лет следует тщательно подбирать фасоны и цвета одежды, а еще избегать "подростковых" принтов. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие вещи не стоит носить представительницам прекрасного пола после 30 лет.

Обувь с перфорацией

К ним относятся туфли, мокасины и сапоги, поверхность которых "украшена" вырезанными узорами. Подобная обувь с перфорацией – мягкая и удобная, обычно с ортопедической стелькой, именно поэтому ее любят бабушки. На молодых женщинах такие модели смотрятся странно, делая весь образ старомодным и неактуальным.

Вязаный берет

Берет в мелкую вязку, если и не превратит вас в бабушку, то точно накинет несколько лишних лет. Тем более, что в этом сезоне вязанные головные уборы вообще неактуальны, если речь не будет о зимних шапках из крупной пряжи. Такие модели давно уже не в тренде и говорят только о том, что вы все еще держитесь за моду прошлых лет.

Блузы с мелким цветочным принтом

Мелкий цветочный принт на блузах или кофтах визуально и полнит, и старит. Лучше примерить блузки с актуальными анималистичными принтами: зебры, тигра и т. п. Беспроигрышный вариант – крупная абстракция или однотонные модели актуальных тонов.

Широкое полупальто

Широкое короткое полупальто, которое многие любят за универсальность и практичность, утяжелит ваш образ. Оно не вписывается гармонично ни в романтичный, ни в повседневный стиль. Расширенный низ делает бедра шире, а ноги – короче. К тому же, характерны для такой модели укороченные рукава выглядят также не самым лучшим образом. Такое полупальто подойдет для поездки на дачу, но современный и стильный городской аутфит с ним не создать.

Туника с кружевом

Еще одна вещь, которая старит и наш образ, и нас самих – полупрозрачная туника с кружевным декором. Особенно из дешевой мнущейся ткани. Эта модель выглядит вульгарно и безвкусно. Создать по-настоящему женственный образ помогут удлиненные блузки из шелка или льна, также в тренде модели с объемными прозрачными рукавами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал антитрендовые вещи для женщин, которые не стоит носить осенью 2020 года. Среди них – облегающие худи, юбки-плиссе и сапоги-"луноходы".