Что нельзя надевать на новогодний корпоратив: Андре Тан дал советы

В преддверии Нового года украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие ошибки нельзя допускать при выборе наряда на праздничный корпоратив. Благодаря этим советам вы будете блистать на мероприятии.

Соответствующий пост эксперт опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, в этом году не нужно слишком креативничать со своим образом.

Обтягивающая мини-юбка, которая лишает любой возможности нормально сесть ー плохая идея. Если хотите быть сексуальной, выбирайте манящие модели.

Ваши ежедневные темные брюки, балетки, черный пиджак и, внезапно, "нарядненькая блузка" сразят всех наповал. В плохом смысле этого слова. Лучше скомбинируйте образ, сделав акцент на необычном пиджаке.

Помните о правиле трех украшений. Не перебарщивайте! Ведь украшениями мы ставим легкие акценты, но не одеваемся в них.

Такое платье противопоказано для выхода в свет, даже если вы Бейонсе. Платье может быть с прозрачными вставками, например, на руках.

Платье и пайетки – классика новогодних корпоративов. Вероятность того, что в похожем образе придет половина коллег, очень высока. Подчеркните свою индивидуальность, выбрав комбинезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно.