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31 января • обновлено в 12:02
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Что надеть весной 2020: топ-5 главных трендов в моде

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Совсем скоро начнется весна, поэтому пора подготовить актуальный весенний гардероб. Стилисты уже называют главные тренды моды 2020.

Деним, платья на запах, жилеты и прочее: OBOZREVATEL публикует топ-5 вещей, которыми стоит обзавестись к весне каждой моднице.

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Джинсовая одежда

В моде будут джинсовые платья миди

В моде будут джинсовые платья миди

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Джинсовые вещи не выходят из моды, меняются лишь их фасоны. Весной 2020 на пике популярности будут джинсовые тотал-луки: сочетание джинсов с джинсовой курткой, или, к примеру, джинсовый комбинезон с джинсовой рубашкой. Но самыми модными будут джинсовые платья миди.

Юбки и платья на запах

Юбка на запах

Юбка на запах

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Юбки и платья на запах разных цветов и фасонов способны украсить фигуру, скрыв ее недостатки и придав образу грации и изящества. Стилисты также рекомендуют их для весны 2020, называя одним из основных трендов сезона.

Тропический принт

Платье с тропическим принтом

Платье с тропическим принтом

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Из антитрендов прошлого тропический принт в сезоне весна 2020 переходит в разряд трендов. Весенний наряд отлично освежат тропические растения, пальмовые листья и лианы.

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Жилеты

Жилет вернется в моду

Жилет вернется в моду

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Жилеты, которые, кажется, совсем недавно вышли из моды, неожиданно снова станут актуальны весной 2020. Так, в тренде будут модели жилетов оверсайз, удлиненные жилеты, а также жилетки с пуговицами.

Рукава-фонарики

Блуза с рукавами-фонариками

Блуза с рукавами-фонариками

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Фонарики, или рукава-буфы, снова возвращаются в моду. Весной 2020 года в тренде будут блузы и платья с фонариками, которые добавят образу легкости и женственности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о зимних вещах, способных опозорить: как своим нарядом не испортить впечатление о себе.

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Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
женщины Стиль Красота Мода
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