Что надеть весной 2020: топ-5 главных трендов в моде

Совсем скоро начнется весна, поэтому пора подготовить актуальный весенний гардероб. Стилисты уже называют главные тренды моды 2020.
Деним, платья на запах, жилеты и прочее: OBOZREVATEL публикует топ-5 вещей, которыми стоит обзавестись к весне каждой моднице.
Джинсовая одежда
В моде будут джинсовые платья миди
Джинсовые вещи не выходят из моды, меняются лишь их фасоны. Весной 2020 на пике популярности будут джинсовые тотал-луки: сочетание джинсов с джинсовой курткой, или, к примеру, джинсовый комбинезон с джинсовой рубашкой. Но самыми модными будут джинсовые платья миди.
Юбки и платья на запах
Юбка на запах
Юбки и платья на запах разных цветов и фасонов способны украсить фигуру, скрыв ее недостатки и придав образу грации и изящества. Стилисты также рекомендуют их для весны 2020, называя одним из основных трендов сезона.
Тропический принт
Платье с тропическим принтом
Из антитрендов прошлого тропический принт в сезоне весна 2020 переходит в разряд трендов. Весенний наряд отлично освежат тропические растения, пальмовые листья и лианы.
Жилеты
Жилет вернется в моду
Жилеты, которые, кажется, совсем недавно вышли из моды, неожиданно снова станут актуальны весной 2020. Так, в тренде будут модели жилетов оверсайз, удлиненные жилеты, а также жилетки с пуговицами.
Рукава-фонарики
Блуза с рукавами-фонариками
Фонарики, или рукава-буфы, снова возвращаются в моду. Весной 2020 года в тренде будут блузы и платья с фонариками, которые добавят образу легкости и женственности.
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