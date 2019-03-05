Что надеть весной 2019: лучшие варианты свитеров на этот сезон

Несмотря на то, что календарная весна уже наступила погода на улице все еще не подходит для легких весенних нарядов. Дожди и отсутствие солнца свидетельствуют о том, что доставать из гардероба легкие платья еще слишком рано, но самое время вспомнить о нестареющем тренде на свитера.

Этот элемент градероба может подчеркнуть образ, а может и стать его главной составляющей, пишет "Vogue.ua".

vogue.ua

Весной 2019 года в моде будут свитера oversize мелкой или крупной вязки с высоким воротом, классические модели пастельных тонов, модели, декорированные праздничными бантами или романтичными оборками, с круглым или V-образным вырезом, а также свитера, усыпанные логотипом бренда, в полоску или украшенные смешными иллюстрациями.

vogue.ua

vogue.ua

vogue.ua

vogue.ua

vogue.ua

vogue.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха.

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