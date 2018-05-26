Что надеть на выпускной 2018: советы и идеи

Время выпускных балов уже совсем скоро, и девушкам уже сейчас следует подумать о наряде.

В 2018 году выпускные в Украине приходятся на 25 мая – 24 июня. В большинстве учебных заведений выпускной вечер в 2018 году состоится в субботу, 26 июня.

OBOZREVATEL рассказывает, как выглядеть на выпускном вечере стильно и эффектно.

Украинский дизайнер Анастасия Иванова дала 10 советов о том, как выбрать наряд для первого в жизни настоящего бала – выпускного.

1. Не руководствуйтесь исключительно популярными и модными трендами. Выбирайте тот цвет и фасон, который подходит именно вам, а не тот, который в этом сезоне предпочитают все.

2. Создавайте свой уникальный образ. Согласитесь, не самая приятная ситуация – когда в одинаковых платьях на балу появляются одноклассницы и однокурсницы.

3. Выбирайте платье того силуэта, который подойдет именно вам – особенно если у вас нестандартная фигура. Лучше выбрать фасон, подходящий для ваших параметров, чем выглядеть нелепо, отдав предпочтение модным трендам, которые вам не совсем идут.

4. Идеальный вариант выпускного наряда – коктейльный. Тренд сезона – платья-сарафаны на бретелях. Выглядят они очень свежо и, вместе с тем, празднично.

5. Лучше выбирать платье длины мини, либо же миди – средней между мини и макси. Если все же вы остановились на платье в пол, то оно должно быть не слишком вечерним.

Nai Lu-na by Anastasia Ivanova Фото: пресс-служба

Nai Lu-na by Anastasia Ivanova Фото: пресс-служба

Nai Lu-na by Anastasia Ivanova Фото: пресс-служба

6. Цвет выпускного платья должен подчеркивать вашу юность и ни в коем случае не прибавлять вам возраст. Выбирайте нежные оттенки – розовый, голубой, кремовый, песочно-желтый, приглушенные тона красного. Эти цвета прекрасно освежают и соответствуют вашему юному легкому образу. От черных тонов рекомендую в этот вечер отказаться.

7. Забудьте про пайетки! И вообще – про все блестящее и вычурное. В конце концов, у вас выпускной бал, а не бал-маскарад.

8. Идеальным выбором для выпускного бала станет платье из легкой шифоновой ткани, которое будет красиво струиться и не станет сковывать ваши движения. Во-первых, в нем вы будете чувствовать себя максимально уверенно и свободно. Во-вторых – для лета такая ткань будет наиболее подходящей.

9. Следите за тем, чтобы ваш образ не был слишком откровенным или даже вульгарным. Не открывайте одновременно ножки и декольте – сделайте акцент на чем-то одном. Кстати, красиво смотрятся коктейльные наряды с открытой и полуоткрытой спинкой. Конечно, ваше платье в этот вечер лучше всего подчеркнет обувь на каблуках. Если вы не слишком часто выбираете такую в обычной жизни, то позаботьтесь о том, чтобы каблук был устойчивым, а сама обувь – максимально удобной. Кстати, рекомендую выбирать все же босоножки, а не туфли – к легкому и праздничному платью они подходят больше.

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10. Улыбайтесь! Ведь ничто так не украшает юную девушку, как искренняя счастливая улыбка и жизнерадостность! Помните: ваш выпускной вечер – это первый важный праздник в вашей жизни, на котором мы должны чувствовать себя настоящей принцессой! Не старайтесь выглядеть старше, лучше подчеркните свою юность и свежесть красивым подходящим нарядом – и ваш выпускной будет действительно незабываем!

Выпускной-2018 – идеи от MustHave

Первый украинский масс-маркет MustHave подготовил несколько идей вечерних нарядов, которые сделают ваш выпускной особенным и красивым.

Платье макси

В платье макси вы будете элегантны и грациозны. Такое платье в сочетании с лодочками или босоножками на шпильках – беспроигрышный наряд для высоких девушек. Бренд предлагает обратить внимание на черное платье на бретельках расслабленного силуэта и черное платье в цветы на резинке с акцентом на талии. Благодаря V-образному вырезу обе модели изящно подчеркивают грудь, шею и ключицы.

Платье от от MustHave Фото: пресс-служба

Платье от от MustHave Фото: пресс-служба

Маленькое черное платье

Little black dress – классика, уместная на любом мероприятии. Лаконичная и притягательная. Подобный наряд в стиле Коко Шанель самодостаточный и не требует лишних аксессуаров. В частности, тогда, когда он имеет интересный дизайн, как например, черное платье на одно плечо с воланом или аккуратным разрезом.

Оригинальный принт

Необычный узор с первой секунды покоряет окружающих. Да, разумеется, на сегодняшний день в тренде различные принты (от цветочного до полоски), но MustHave советует выбрать что-то более оригинальное. Синие платья с космическим узором моментально превратят вас в настоящую cosmic girl from another galaxy (как в известной песне Jamiroquai).

Платье от от MustHave Фото: пресс-служба

Платье от от MustHave Фото: пресс-служба

Кружевное платье

Кружевные платья – это воплощение нежности и легкости, они всегда придают образу особенного настроения и делают его хрупким и утонченным. Такие модели зачастую отличаются различными оттенками, фасонами и длиной. Главное – подобрать ту, которая хорошо сидит на фигуре и которая вам, действительно, по душе.

Белое платье

Белые платья – это филигранность и женственность. Несмотря на базовый и всем привычный цвет, такие наряды, на самом деле, очень выразительные, что сразу выделяет их обладательниц из пестрой толпы. Белые платья идут абсолютно всем девочкам и прекрасно смотрятся на праздничных событиях.

Платье от MustHave Фото: пресс-служба

Комбинезон

Первый украинский масс-маркет рекомендует не зацикливаться только на платьях, а рассмотреть и другие категории одежды, которые могут стать отличной альтернативой данным предметам одежды. К примеру, черный комбинезон с открытыми плечами станет чудесным вариантом для выпускного, поскольку подчеркивает одновременно и линию плеч, и спину, и талию, и ноги. Более того, он очень комфортный и не сковывает движений.

Комбинезон от MustHave Фото: пресс-служба

Дизайнер Елена Бурба рассказала OBOZREVATEL, что идеальным материалом для выпускного наряда станет шифон.

"Наиболее подходящими вариантами для выпускного я бы выделила платья светлых и пастельных тонов — лилового, розового, небесно голубого, бежевого цвета. Если мы выбираем легкий и воздушный вариант идеальным материалом станет шифон. Летящая юбка будет изюминкой, но в таком случае нужно отказаться от объемного верха. Если выбрать яркие и сочные оттенки - желтый, алый, бирюзовый или золотой, платье будет выигрышно если сам фасон будет минималистичным. Обнаженные плечи или вырез на спине - идеально для элегантного образа который можно дополнить массивными украшениями", - говорит Елена.

Платье от ELENA BURBA Фото: instagram.com/elenaburba

Платье от ELENA BURBA Фото: instagram.com/elenaburba

Платье от ELENA BURBA Фото: instagram.com/elenaburba

Дизайнер Андре Тан советует присмотреться к практичному наряду, а при выборе своего особенного платья нужно обратить внимание на такие цвета как: роза в пепле, красный, голубой, желтый и цвет 2018 года - ультрафиолет.

"Если говорить о выпускных, то уже не первый год выпускники перестают выбирать себе наряды, которые потом мертвым грузом висят годами в шкафу и непонятно чего ждут. Сегодня, скорее, в тренде вещи, которые с легкостью можно еще не раз надеть, играя с разными образами. Проще говоря, платья - пятница, суббота, воскресенье. В которых можно и на встречу и на вечеринку ну и на свидание конечно. Просто завершая образ правильными аксессуарами и обувью - которые, гармонично дополнят вечерний или более свободный дресс-код", - говорит модельер.

Платье от Андре Тана Фото: пресс-служба

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