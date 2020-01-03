Что надеть на Рождество 2020: топ-4 идеи модных нарядов

Во вторник, 7 января, верующие православной церкви отмечают Рождество Христово. По традициям, проводить этот праздник стоит в чем-то новом, а если по каким-либо причинам это невозможно, то в вашей одежде должен быть белый элемент.

При выборе наряда стоит также учитывать с кем и в какой обстановке вы планируете проводить этот вечер. Если будете отмечать Рождество с друзьями в ресторане, отлично подойдет платье. А если дома с семьей — нарядная блуза с юбкой или штаны с теплым свитером. Главное помнить, что наряд должен быть не слишком откровенным. В связи с этим OBOZREVATEL подготовил топ-4 праздничных образа.

Платье с пайетками

Рождество можно встретить в суперблестящих "дискотечных" платьях, усыпанных миллионом пайеток. Однако отметим, что наряжаться стоит в длину миди. Что касается цвета платья, то особенно актуальными будут: серебряный, разные оттенки металлика, глубокий изумруд и золотой.

Фото: shafa.ua

Фото: loverepublic.ru

Фото: shafa.ua

Платье с воланами и рюшами

Если вы хотите более скромный и женственный вариант — идеально подойдет платье с воланами и рюшами. Отметим, что длину стоит выбирать миди или макси. Самыми выигрышными цветами будут: белый, жемчужный, зеленый, синий, голубой или золотистый.

Фото: mylitta.ru

Фото: mylitta.ru

Фото: newwoman.ru

Блуза и юбка

Для празднования Рождества дома лучше выбрать многослойную юбку. А если вы собираетесь в гости — отлично подойдет юбка А-силуета с кружевом или бахромой. Отметим, что дополнить образ вы можете блузкой.

Фото:monacomoda.com

Фото: mylitta.ru

Фото: pandao.ru

Штаны и теплый свитер

Также идеальным вариантом для празднования Рождества в домашней обстановке станет ансамбль на основе брюк и теплого свитера с оленями.

Фото: unimarket.com.ua

Фото: citylook.by

Фото: sweater.by

Ранее OBOZREVATEL рассказал читателям о топ-3 "маст хэв" элементах гардероба зимы 2020.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал