Что надеть на Новый год 2021: подборка модных образов. Фото

До Нового года 2021 остается все меньше времени – однако достаточно, чтобы успеть придумать стильный, яркий и запоминающийся образ.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил варианты модных нарядов, чтобы в новогоднюю ночь вы ощущали себя королевой.

Платье с объемными рукавами

Акцентные рукава в форме фонариков или бутонов привлекут на себя все внимание и заставят окружающих обсуждать на вечеринке только вас! К тому же, объемный верх – это один из главных трендов наступающего года. Что касается цвета платья – выбирайте модель белого, черного или же светлых металлических оттенков.

pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

beigeshop.ru

Комбинезон

Для новогодней ночи 2021 прекрасно подойдет также комбинезон металлического оттенка или с модель пайетками. Альтернативой комбинезону может стать брючный костюм – классический, с необычными деталями или полностью усыпанный пайетками.

ru.shein.com

modnaya-krasivaya.ru

topxstyle.ru

Топ с брюками

Топ с бретельками может послужить главным украшением в образе, так как сам по себе самодостаточен. Сочетайте его с брюками – укороченными зауженными или, наоборот, максимально свободными.

pinterest.com

shafa.ua

olyamak.com

Полупрозрачное платье

Соблазнительным вариантом новогоднего образа будет платья из полупрозрачной сверкающей сетки. Так, выбрать его вы можете любого цвета, надев под низ лаконичное боди.

pinterest.com

1001sovety.ru

1001sovety.ru

Блуза с юбкой или шортами

Шелковые и атласные блузы станут отличным нарядным вариантом в сочетании с юбкой или шортами. Образ можно дополнить пиджаком с пайетками и туфлями на каблуке.

pinterest.com

ilisun.com.ua

В чем встречать Новый год 2021: лучшие варианты платьев

1001sovety.ru

1001sovety.ru

1001sovety.ru

1001sovety.ru

1001sovety.ru

1001sovety.ru

1001sovety.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, в каких цветах встречать Новый год 2021. По восточному календарю – это год Белого Металлического Быка.