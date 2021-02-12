Что надеть на 14 февраля: Андре Тан назвал яркие образы

София Ковнир Мода 09:38, 12.02.2021 Обновлено: 09:38, 12.02.2021

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что можно надеть на праздник 14 февраля. Эксперт сделал подборку актуальных образов в соответствии с дресс-кодом.

Соответствующий пост знаменитость опубликовал на странице в Instagram. Так, благодаря советам специалиста, в День Влюбленных вы будете прекрасно выглядеть.

В ресторан

  • Оверсайз рубашка с асимметричным кроем рукава и малиновым кантиком. С узкими леггинсами или брюками-сигаретками – это будет смотреться нереально красиво и оригинально.

Образ в ресторан
Instagram Андре Тана

В кино

  • Из-за карантина много премьер перенесли. Но ведь целоваться можно под любой фильм! Как насчет джинсовой юбки-карандаша с бахромой? Это просто хит 2021 года. Также добавьте шелковую блузку цвета тоффи. Дополнить образ можно грубыми ботинками на широкой подошве. Ботинки челси также очень хорошо подойдут.

Образ в кино
Instagram Андре Тана

На каток или аттракционы

  • Трикотажный комфортный костюм: теплый оверсайз свитер с дизайнерским карманом и брюки-палаццо. Дополнить образ можно кроссовками и теплой панамкой.

Образ на каток или аттракционы
Instagram Андре Тана

В театр

  • Дресс-код black tie в театре уже не актуален, а вот правило "маленькой сумки" играет большую роль. Лучше избегать в образе футуристичных принтов и неоновых оттенков. Поэтому это шелковое платье с интересными вытачками вам просто необходимо! Не забудьте добавить в образ жемчужную нитку.

Образ в театр
Instagram Андре Тана

В домашней обстановке

  • Шелковые брюки-палаццо сделают из вас длинноногую лань, а рубашка скроет все недостатки. Сбалансировать расслабленность костюма при выходе на улицу помогут ботильоны kitten heels и сумка четкой формы.

Домашний образ
Instagram Андре Тана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан рассказал модницам, чем можно дополнить зимний образ. Всего лишь несколько элементов смогут сделать ваш наряд стильным и эффектным.

Комментировать
Lady Мода

Смотрите также

В России заговорили о разрыве отношений с Евросоюзом, но потом передумали

В Китае украинский гопак назвали "российским" и станцевали его на фоне Красной площади. Видео

Во Львове вычислили студентов, обливших памятник Бандере "кровью": их захотел защитить Кива

Грабители забрали миллионы из хранилища VIP-отделения банка в Киеве: новые подробности ЧП

"Даже небо оплакивает нашего Сашу!" Стали известны подробности о погибшем на Донбассе полтавчанине