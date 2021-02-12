Что надеть на 14 февраля: Андре Тан назвал яркие образы
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что можно надеть на праздник 14 февраля. Эксперт сделал подборку актуальных образов в соответствии с дресс-кодом.
Соответствующий пост знаменитость опубликовал на странице в Instagram. Так, благодаря советам специалиста, в День Влюбленных вы будете прекрасно выглядеть.
В ресторан
Оверсайз рубашка с асимметричным кроем рукава и малиновым кантиком. С узкими леггинсами или брюками-сигаретками – это будет смотреться нереально красиво и оригинально.
В кино
Из-за карантина много премьер перенесли. Но ведь целоваться можно под любой фильм! Как насчет джинсовой юбки-карандаша с бахромой? Это просто хит 2021 года. Также добавьте шелковую блузку цвета тоффи. Дополнить образ можно грубыми ботинками на широкой подошве. Ботинки челси также очень хорошо подойдут.
На каток или аттракционы
Трикотажный комфортный костюм: теплый оверсайз свитер с дизайнерским карманом и брюки-палаццо. Дополнить образ можно кроссовками и теплой панамкой.
В театр
Дресс-код black tie в театре уже не актуален, а вот правило "маленькой сумки" играет большую роль. Лучше избегать в образе футуристичных принтов и неоновых оттенков. Поэтому это шелковое платье с интересными вытачками вам просто необходимо! Не забудьте добавить в образ жемчужную нитку.
В домашней обстановке
Шелковые брюки-палаццо сделают из вас длинноногую лань, а рубашка скроет все недостатки. Сбалансировать расслабленность костюма при выходе на улицу помогут ботильоны kitten heels и сумка четкой формы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан рассказал модницам, чем можно дополнить зимний образ. Всего лишь несколько элементов смогут сделать ваш наряд стильным и эффектным.