Что надеть на 14 февраля: Андре Тан назвал яркие образы

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что можно надеть на праздник 14 февраля. Эксперт сделал подборку актуальных образов в соответствии с дресс-кодом.

Соответствующий пост знаменитость опубликовал на странице в Instagram. Так, благодаря советам специалиста, в День Влюбленных вы будете прекрасно выглядеть.

Оверсайз рубашка с асимметричным кроем рукава и малиновым кантиком. С узкими леггинсами или брюками-сигаретками – это будет смотреться нереально красиво и оригинально.

Из-за карантина много премьер перенесли. Но ведь целоваться можно под любой фильм! Как насчет джинсовой юбки-карандаша с бахромой? Это просто хит 2021 года. Также добавьте шелковую блузку цвета тоффи. Дополнить образ можно грубыми ботинками на широкой подошве. Ботинки челси также очень хорошо подойдут.

Трикотажный комфортный костюм: теплый оверсайз свитер с дизайнерским карманом и брюки-палаццо. Дополнить образ можно кроссовками и теплой панамкой.

Дресс-код black tie в театре уже не актуален, а вот правило "маленькой сумки" играет большую роль. Лучше избегать в образе футуристичных принтов и неоновых оттенков. Поэтому это шелковое платье с интересными вытачками вам просто необходимо! Не забудьте добавить в образ жемчужную нитку.

Шелковые брюки-палаццо сделают из вас длинноногую лань, а рубашка скроет все недостатки. Сбалансировать расслабленность костюма при выходе на улицу помогут ботильоны kitten heels и сумка четкой формы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан рассказал модницам, чем можно дополнить зимний образ. Всего лишь несколько элементов смогут сделать ваш наряд стильным и эффектным.