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/Мода

Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов

1.3тЧитать материал на украинском

В сезоне весна-лето 2019 многие дизайнеры представили образы, украшенные легкой полевой россыпью, крупногабаритными и разноцветными цветами, а также художественной абстракцией.

Многие из них декорировали платья флористическими аппликациями и активно использовали этнические узоры с вплетением цветов, пишет Vogue.ua.

Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов

Полевые цветы

Мелкий цветочный узор родом из деревенского сада стал одним из главных источников вдохновения для дизайнеров в этом году. Так, Simone Rocha, Erdem и Carolina Herrera украсили хаотичной полевой россыпью летящие легкие платья длины макси и миди.

Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов
Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов
Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов

Абстракция

Абстрактные цветочные узоры стали небанальной альтернативой флористическим образам.

Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов
Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов
Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов

Крупные цветы

Крупные цветочные узоры подойдут как обладательницам пышных форм, так и хрупким девушкам. Главный секрет в правильном силуэте цветочного платья.

Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов
Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов
Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов

Флористический микс

Ботанические узоры разных форм и размеров, оттенков и стилей сплелись воедино в весенних образах в стиле пэчворк. Интересные модели стоит искать в коллекциях Versace, Etro и Carolina Herrera.

Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов
Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов
Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов

Аппликации

Fendi и Christian Dior разнообразили базовые спортивные образы, состоящие из велосипедок и топов или лосин и гольфов, с помощью платьев-накидок из органзы и фатина, усыпанных флористическими аппликациями.

Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов
Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов
Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов

Этническая тематика

Узоры, вдохновленные эстетикой восточный традиций, с каждым годом набирают все больший отклик в сердцах дизайнеров.

Что модно весной-2019: лучшие варианты цветочных принтов

Как ранее писал OBOZREVATEL, редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха.

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