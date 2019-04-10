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Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны

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В апреле самое время время носить плащи, кутаться в них от ветра и смело комбинировать их с открытыми босоножками. Правильный плащ – это инвестиция, которая себя точно оправдает.

Главное, выбрать модель, которая подойдет по типу фигуры, пишет издание Vogue.

Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны
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Классика

Традиционный бежевый тренч должен быть в гардеробе. Сегодня он задает настроение всему модному сезону, а в следующем сезоне снова может превратиться в надежную классику, которая сочетается абсолютно со всем.

Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны
Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны
Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны

Кожа

Кожаный черный тренч – еще одна вещь вне времени. Носить его можно как с чем-то наивным и легкомысленным, повторяя излюбленные приемы Миуччии Прада, так и дать драмы в лучших традициях Тома Форда или Ив Сен-Лорана.

Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны
Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны
Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны

Удлиненный жакет

Удлиненный жакет вполне может заменить тренч. С ним легко выстраивать интересные многослойные образы, надевая под низ платье с жилетом или юбку длины миди с фактурной блузой.

Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны
Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны
Что модно в 2019 году: трендовые плащи этой весны

Ранее OBOZREVATEL подвел итоги Ukrainian Fashion Week 2019/2020 и выбрал самые яркие тренды, которые будут самыми востребованными в следующем осенне-зимнем сезоне.

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