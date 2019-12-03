Что будет в моде: топ-3 главных тренда зимы-2020

Начало зимы принесло не только первый снег и похолодание, но и новую головную боль для всех модниц - перед ними встал вопрос: "Что надеть?". Так, дизайнеры предлагают множество интересных решений в этом сезоне, но на некоторые из них следует посмотреть максимально внимательно.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать топ-3 "маст хэв" элементов гардероба зимы 2020.

Яркие пуховики

Дизайнеры в этом сезоне предлагают множество вариантов верхней одежды: от утонченных пальто до ярких пуховиков, в которых вы точно будете в центре внимания. И если пальто вариант не всегда подходящий на "каждый день", то пуховик - тот элемент одежды, который должен быть в гардеробе у каждого.

Off-White осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Зимой 2020 года советуем обратить внимание на модели максимально ярких цветов.

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Массивная обувь

Как и с пуховиками, в этом сезоне каждый найдет себе пару обуви по вкусу. Мы советуем обратить внимание на массивные модели с тракторной подошвой, поскольку они будут максимально удобными и подойдут практически под любой наряд.

Streetstyle vogue.ua

Кроме того, рекомендуем выбирать модели со шнуровкой - несмотря на свою "грубость" они будут выглядеть достаточно утонченно.

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Крохотные сумки

Маленькие сумки, в которые поместятся максимум помада и наушники - один из главных трендов этого сезона. Несмотря на то, что это не очень удобно - такой аксессуар позволит выглядеть очень стильно и показать всем, что вы точно успеваете следить за всеми модными новинками.

Streetstyle vogue.ua

Ко всему же, такие сумочки не обязательно носить каждый день - выбирайте их для похода в кино, ресторан или просто на неспешную прогулку с друзьями.

Streetstyle vogue.ua

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку лучших трендовых вещей на зиму 2019-2020.

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