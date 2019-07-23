Четкий контур и ровный срез — осенние тренды женских стрижек

Главный тренд женских стрижек осенью 2019-го – каре. Вариации могут быть разными: удлиненное, асимметричное, боб-каре, с челкой и без. Впрочем, самым популярным будет именно вариант с ровным срезом, четким контуром и пробором посередине.

Новости Названы самые модные прически 2019 года

OBOZREVATEL собрал идеи главной стрижки осени-2019, а также советы по наиболее актуальным укладкам.

Самый простой и быстрый вариант укладки каре – ровный прямой пробор. Он будет выглядеть идеально, на распущенных, подобранных и даже на собранных в хвост волосах.

Экспериментировать можно и с мягкими локонами на каре. Так прическа будет выглядеть более объемно, а если добавить еще и боковой пробор – получится прямое попадание в тренд осени-2019.

Удлиненное каре

Идея удлиненного каре

Идея удлиненного каре

Каре идеально подходит для всех типов лица, главное – правильно выбрать свою стрижку. Например, для круглого лица подойдет удлиненное каре.

Каре для круглого лица

С овальной формой лица можно прибегать к любым экспериментам с видом каре, зависимо от фантазий и настроения. Такая стрижка идеально подчеркнет подбородок и скулы.

Для лица типа "квадрат" подойдет каре асимметричной формы.

Каре – это и стрижка, которая безупречно подчеркивает образ и не требует сложных укладок. Кроме того, каре очень комфортное и практичное.

Классическое каре

Классическое каре

Боб-каре

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде. Победителем стал оттенок "эспрессо". По мнению модных экспертов, он объединяет в себе несколько различных оттенков коричневого.

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