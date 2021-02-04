Чем дополнить зимний образ: Андре Тан назвал финальный аксессуар
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал модницам, чем можно дополнить зимний образ. Всего лишь несколько элементов смогут сделать ваш наряд стильным и эффектным.
Соответствующий пост эксперт опубликовал на своей странице в Instagram. Хотя и до конца холодного периода остался месяц, но все же не нужно забывать о красоте.
Моносерьга
Важно, чтобы серьга была длинной! Вы также можете комбинировать большую серьгу с крошечной. Лучший вариант – золотой или серебряный гвоздик в другом ухе.
Свитер, наброшенный на верхнюю одежду
Модный и хитрый прием. Более свежая альтернатива шарфу, но такая же теплая.
Широкий вязаный чокер
Выполненный из плотного трикотажа, он напоминает воротник свитера и дополняет повседневные образы.
Дополнительная сумка
Этот микротренд смотрится довольно стильно. Отдельная сумка для бутылки с водой, повторяющая ее форму, мини-сумка для AirPods и мешочек для смартфона – теперь все ваши вещи будут храниться по отдельности.
Украшения поверх перчаток
Этот стилистический прием добавляет образу послевкусие "роковой женщины". Отметим, что обычные черные перчатки – уже неинтересно, поэтому включайте фантазию.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан дал несколько советам модницам, как правильно носить водолазку и с чем ее лучше сочетать в 2021 году.