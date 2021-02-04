Чем дополнить зимний образ: Андре Тан назвал финальный аксессуар

София Ковнир Мода 14:20, 4.02.2021 Обновлено: 14:20, 4.02.2021

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал модницам, чем можно дополнить зимний образ. Всего лишь несколько элементов смогут сделать ваш наряд стильным и эффектным.

Соответствующий пост эксперт опубликовал на своей странице в Instagram. Хотя и до конца холодного периода остался месяц, но все же не нужно забывать о красоте.

Моносерьга

  • Важно, чтобы серьга была длинной! Вы также можете комбинировать большую серьгу с крошечной. Лучший вариант – золотой или серебряный гвоздик в другом ухе.

Моносерьга
Instagram Андре Тана

Свитер, наброшенный на верхнюю одежду

  • Модный и хитрый прием. Более свежая альтернатива шарфу, но такая же теплая.

Свитер, наброшенный на верхнюю одежду
Instagram Андре Тана

Широкий вязаный чокер

  • Выполненный из плотного трикотажа, он напоминает воротник свитера и дополняет повседневные образы.

Широкий вязаный чокер
Instagram Андре Тана

Дополнительная сумка

  • Этот микротренд смотрится довольно стильно. Отдельная сумка для бутылки с водой, повторяющая ее форму, мини-сумка для AirPods и мешочек для смартфона – теперь все ваши вещи будут храниться по отдельности.

Дополнительная сумка
Instagram Андре Тана

Украшения поверх перчаток

  • Этот стилистический прием добавляет образу послевкусие "роковой женщины". Отметим, что обычные черные перчатки – уже неинтересно, поэтому включайте фантазию.

Украшения поверх перчаток
Instagram Андре Тана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан дал несколько советам модницам, как правильно носить водолазку и с чем ее лучше сочетать в 2021 году.

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