Чем дополнить зимний образ: Андре Тан назвал финальный аксессуар

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал модницам, чем можно дополнить зимний образ. Всего лишь несколько элементов смогут сделать ваш наряд стильным и эффектным.

Соответствующий пост эксперт опубликовал на своей странице в Instagram. Хотя и до конца холодного периода остался месяц, но все же не нужно забывать о красоте.

Важно, чтобы серьга была длинной! Вы также можете комбинировать большую серьгу с крошечной. Лучший вариант – золотой или серебряный гвоздик в другом ухе.

Модный и хитрый прием. Более свежая альтернатива шарфу, но такая же теплая.

Выполненный из плотного трикотажа, он напоминает воротник свитера и дополняет повседневные образы.

Этот микротренд смотрится довольно стильно. Отдельная сумка для бутылки с водой, повторяющая ее форму, мини-сумка для AirPods и мешочек для смартфона – теперь все ваши вещи будут храниться по отдельности.

Этот стилистический прием добавляет образу послевкусие "роковой женщины". Отметим, что обычные черные перчатки – уже неинтересно, поэтому включайте фантазию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан дал несколько советам модницам, как правильно носить водолазку и с чем ее лучше сочетать в 2021 году.