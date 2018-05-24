Брюки-клеш и жакет за 850 долларов: Катя Осадчая на громкой вечеринке

Телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала стильный образ. На днях в Киеве состоялась церемония вручение наград Cosmopolitan Awards-2018.
Для светского мероприятия Катерина выбрала белые брюки-клеш и жакет с карманами от украинского бренда ELENAREVA, стоимостью 855 долларов (22 тысячи гривен).
Катя Осадчая и Владимир Остапчук с женой
Фото: instagram.com/svitsketv
Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Катя Осадчая
Фото: instagram.com/svitsketv
Женя Галич и Катя Осадчая
Фото: instagram.com/svitsketv
Жакет как у Осадчей
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На вечеринке Осадчая встретила Надю Дорофееву, Владимира Дантеса, Женю Галича, Владимира Остапчука.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Катя Осадчая рассказала, как ей удается совмещать материнство и успешную карьеру.