Брюки-клеш и жакет за 850 долларов: Катя Осадчая на громкой вечеринке

Телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала стильный образ. На днях в Киеве состоялась церемония вручение наград Cosmopolitan Awards-2018.

Для светского мероприятия Катерина выбрала белые брюки-клеш и жакет с карманами от украинского бренда ELENAREVA, стоимостью 855 долларов (22 тысячи гривен).

Катя Осадчая и Владимир Остапчук с женой Фото: instagram.com/svitsketv

Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Катя Осадчая Фото: instagram.com/svitsketv

Женя Галич и Катя Осадчая Фото: instagram.com/svitsketv

Жакет как у Осадчей скриншот

Новости Катя Осадчая появилась на пикнике у Бабкиных в нежном платье за 900 долларов

На вечеринке Осадчая встретила Надю Дорофееву, Владимира Дантеса, Женю Галича, Владимира Остапчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Катя Осадчая рассказала, как ей удается совмещать материнство и успешную карьеру.