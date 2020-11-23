Брюки-бананы и пуховики-жакеты: топ-5 вещей, которые необходимо купить на зиму

Зимой 2020-2021 годов дизайнеры предлагают нам пуховики и свитера самых разнообразных и интересных фасонов. Вновь в моду входит классика и 1980-е, а также прочно удерживает свои позиции оверсайз.

Пуховики-жакеты, блестящие брюки и кейпы – пять самых необходимых вещей в зимнем гардеробе в материале OBOZREVATEL.

Трикотажные и шерстяные платья

Этой зимой настоящим трендом стали шерстяные и трикотажные платья, причем – чем объемнее, тем лучше. Оверсайз можно носить с поясом на талии, дополнив образ пышным шарфом. Кроме того, в моде – приталенные макси-платья, миди и с юбкой плиссе. Выбирайте платья из трикотажа, ангоры, шерстяные в рубчик – в целом, фантазия безгранична!

Модные платья зима 2020-21

Свитера

В этом сезоне свитера можно выбирать свободного кроя, а также в стиле 1980-х с объемными рукавами. Настоящим трендом стала многослойность, поэтому свитера с подкладками, имитацией жилетки будут на пике моды. Кроме того, в моду возвращается классическая клетка аргайл, отличительной чертой которой является принт из ромбов, расположенных в шахматном порядке и с поперечными полосами контрастных цветов.

Дизайнеры, представляя коллекцию свитеров, также порадовали – в этом сезоне можно смело выбрать для себя свитера с высоким воротом. Кстати, это позволит сэкономить на шарфе или хомуте на зиму.

Модные свитера зима 2020-21

Пальто

Как выбрать пальто на зимний сезон 2020-21 годов? Если, примеряя, вы почувствовали, что буквально "утопаете", значит – это именно то, что нужно! Пальто макси со спущенной линией плеча и крупными пуговицами в этом году – тренд сезона.

Для тех, кто не боится экспериментов, рекомендуем обратить внимание на такой необычный фасон, как кейп. Многие относятся к нему с опаской, но тем не менее – это пальто очень любят в нидерландской монаршей семье. Все потому, что с кейпом можно составить множество гармоничных образов.

Любителей классики тоже есть чем порадовать, ведь наряду со смелыми фасонами, в моде также классическое приталенное пальто серого оттенка. Кстати, серый стал цветом сезона, согласно Институту цвета Pantone.

Модные пальто зима 2020-21

Пуховики

Поскольку жакеты уже давно вернулись в моду, этой зимой будут актуальны и пуховики в похожем стиле. Собранные с помощью ремня на талии, а также комбинированный пуховик, напоминающий именно жилет – все это будет удачным вариантом!

Также на пике популярности – кожаные пуховики. Можно выбрать модели макси, но также подойдут и миди. Кроме того, дизайнеры советуют приобрести кожаный пуховик-жакет, сразу "убив двух зайцев".

Дизайнеры рекомендуют обратить внимание и на укороченные пуховики разных цветов.

Модные пуховики зима 2020-21

Брюки

Год 2021 пройдет под знаком Металлического Быка. Видимо, этим вдохновились дизайнеры и предложили этой зимой примерить брюки из блестящих тканей, а также с пайетками, стразами и блестками.

Кроме того, в моде – брюки-бананы, которые визуально удлиняют и стройнят, поскольку их отличительными чертами являются: завышенная талия, дополнительный объем в бедрах, зауженный низ.

Трендом этой зимы является классика. Как и в случае с пальто, одним из самых ультрамодных фасонов будут также классические брюки прямого кроя.

Модные брюки зима 2020-21

Ранее OBOZREVATEL назвал главную вещь, которая должна быть в гардеробе в зимнем сезоне 2020-21 годов.