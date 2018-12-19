Британская певица засветилась на публике в сексуальном наряде от украинского дизайнера

Известная британская певица Дуа Липа (Dua Lipa), хиты которой популярны по всей Европе, появилась на публике в наряде от украинского дизайнера.

Так, артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort-2019 Натальи Зинько. Об этом сообщила дизайнер на своей странице в Instagram.

Фото: dualipa

Фото: dualipa

Отметим, что Дуа дополнила образ блестящими серебристыми ботфортами на шпильке и ярким макияжем.

Фото: dualipa

Фото: dualipa

Фото: dualipa

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дизайнер Евгения Франковская, основатель бренда PETRA by Frankovska, будет шить костюм для герцогини Сассекской Меган Маркл. Дизайнер решила попытать удачу и написала в Британское королевство письмо с предложением создать наряд для беременной герцогини.