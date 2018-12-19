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/Мода

Бриллианты за пять миллионов: российский олигарх устроил дочери роскошную свадьбу в Москве

1.7тЧитать материал на украинском

Журналисты выяснили подробности роскошной свадьбы дочери одного из самых богатых людей России Зияда Манасира Дианы с 25-летним бизнесменом Ростиславом Багировым.

Как пишет издание Super, роспись состоялась в ЗАГСе московской Барвихи. Туда представительница золотой молодежи приехала в украшениях Cartier, а на самой свадьбе переоделась в платье Zuhair Murad и украсила себя бриллиантами бренда Yana Raskovalova за 5 миллионов рублей. Свадебный наряд дочери Зияда Манасира обошелся в 17 тысяч долларов.

Бриллианты за пять миллионов: российский олигарх устроил дочери роскошную свадьбу в Москве

Super

Бриллианты за пять миллионов: российский олигарх устроил дочери роскошную свадьбу в Москве

Super

Новости
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Бриллианты за пять миллионов: российский олигарх устроил дочери роскошную свадьбу в Москве

Super

Бриллианты за пять миллионов: российский олигарх устроил дочери роскошную свадьбу в Москве

Super

Бриллианты за пять миллионов: российский олигарх устроил дочери роскошную свадьбу в Москве

Super

Бриллианты за пять миллионов: российский олигарх устроил дочери роскошную свадьбу в Москве

Super

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Medved George
Medved George
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