Бриллианты за пять миллионов: российский олигарх устроил дочери роскошную свадьбу в Москве

Журналисты выяснили подробности роскошной свадьбы дочери одного из самых богатых людей России Зияда Манасира Дианы с 25-летним бизнесменом Ростиславом Багировым.

Как пишет издание Super, роспись состоялась в ЗАГСе московской Барвихи. Туда представительница золотой молодежи приехала в украшениях Cartier, а на самой свадьбе переоделась в платье Zuhair Murad и украсила себя бриллиантами бренда Yana Raskovalova за 5 миллионов рублей. Свадебный наряд дочери Зияда Манасира обошелся в 17 тысяч долларов.

Super

Super

Super

Super

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