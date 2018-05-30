Брежнева поразила фанов "королевским" платьем

Украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников роскошным нарядом.

В пышном платье от Ashi Studio артистка позирует на снимке, опубликованном в ее Instagram-аккаунте.

Брежнева остановила свой выбор на ярко-розовом асимметричном платье с пышными оборками.

Поклонники артистки бурно отреагировали на ее новый образ. Они отметили, что Брежнева великолепно выглядит в этом платье и даже назвали певицу королевой.

К слову, в таком же платье индийская актриса Дипика Падуконе посетила Каннский кинофестиваль в 2018 году.

Публикация от Deepika Padukone (@deepikapadukone) 14 Май 2018 в 4:05 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, на музыкальной премии RU.TV-2018 Вера Брежнева появилась в сексуальном комбинезоне за 2700 долларов.