Брежнева поразила фанов "королевским" платьем

Украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников роскошным нарядом.
В пышном платье от Ashi Studio артистка позирует на снимке, опубликованном в ее Instagram-аккаунте.
Брежнева остановила свой выбор на ярко-розовом асимметричном платье с пышными оборками.
Поклонники артистки бурно отреагировали на ее новый образ. Они отметили, что Брежнева великолепно выглядит в этом платье и даже назвали певицу королевой.
К слову, в таком же платье индийская актриса Дипика Падуконе посетила Каннский кинофестиваль в 2018 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, на музыкальной премии RU.TV-2018 Вера Брежнева появилась в сексуальном комбинезоне за 2700 долларов.