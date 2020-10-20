Брежнева показала фото без макияжа и назвала себя "офигенной"

Украинская певица Вера Брежнева, которая в настоящее время проживает в России, показала лицо без макияжа.

Снимок 38-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в белых брюках и черном топе. Образ артистка дополнила солнцезащитными очками (фото смотрите ниже).

"Спасибо всем, кто понимает, что такое работа над собой, и за то, что любите меня любой. Были и другие мнения, и я решила наконец-то, что мне тоже надо сказать. Мое мнение: я офигенная, простите. Поэтому позволяю себе фото не расчесанной, без фильтров и ретуши", – заявила Брежнева.

Вера Брежнева без макияжа. Instagram Вера Брежнева

Поклонникам понравился снимок певицы. Они отмечали, что красота звезды идет изнутри, поэтому ей не нужно выходить на публику с макияжем.

"Вы сильная и хрупкая одновременно. Вы прекрасны с фильтрами и без, потому что вы просто классная! И красота эта идет изнутри", "Да, вы офигенная", "Хоть где-то осталась естественная красота. Сплошное удовольствие смотреть!" – написали в комментариях.

Поклонники в восторге от фото певицы. Instagram Вера Брежнева

В сети певицу засыпали комплиментами. Instagram Вера Брежнева

Певица назвала себя "офигенной". Instagram Вера Брежнева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева презентовала новую песню, которую посвятила своим родным сестрам. Трек получил "красноречивое" название Sestra.