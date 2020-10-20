Брежнева показала фото без макияжа и назвала себя "офигенной"

Украинская певица Вера Брежнева, которая в настоящее время проживает в России, показала лицо без макияжа.

Снимок 38-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в белых брюках и черном топе. Образ артистка дополнила солнцезащитными очками (фото смотрите ниже).

"Спасибо всем, кто понимает, что такое работа над собой, и за то, что любите меня любой. Были и другие мнения, и я решила наконец-то, что мне тоже надо сказать. Мое мнение: я офигенная, простите. Поэтому позволяю себе фото не расчесанной, без фильтров и ретуши", – заявила Брежнева.

Поклонникам понравился снимок певицы. Они отмечали, что красота звезды идет изнутри, поэтому ей не нужно выходить на публику с макияжем.

"Вы сильная и хрупкая одновременно. Вы прекрасны с фильтрами и без, потому что вы просто классная! И красота эта идет изнутри", "Да, вы офигенная", "Хоть где-то осталась естественная красота. Сплошное удовольствие смотреть!" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева презентовала новую песню, которую посвятила своим родным сестрам. Трек получил "красноречивое" название Sestra.