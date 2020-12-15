Ботфорты и резиновые сапоги: самая стильная обувь на зиму 2020-2021

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Мода
1,9 т.
Грубые ботинки со шнуровкой

Самые модные пары обуви этого сезона представлены в виде сапог-чулок, вызывающих ботфортов и грубых ботинок со шнуровкой.

С наступлением холодов к выбору обуви мы подходим более тщательно. Ботинки или сапожки должны сочетать в себе удобство, практичность и отвечать модным тенденциям. OBOZREVATEL узнал, какие тренды на зимний сезон 2020/2021 задали последние коллекции Dolce & Gabbana, R13, Alexander McQueen, Paco Rabanne и другие.

  • Ботинки челси

Актуальными в этом сезоне стали ботинки челси. Они могут быть как на тонкой подошве, так и на довольно толстой прорезиненной. Подобные ботинки на высокой подошве-танкетке будут на пике популярности.

Коллекция Alexander McQueen прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021 .

  • Ботфорты и сапоги на высокой платформе

Дизайнеры уже несколько сезонов не могут отойти от ботфортов и классических высоких сапог. Однако, к зиме 2020-2021 известные бренды, такие как Alexander McQueen и Paco Rabanne, подготовили несколько интересных вариаций. Так, Alexander McQueen представили свои сапоги-чулки черного, красного и белого цветов, а Paco Rabanne – цветные ботфорты на широком каблуке.

Alexander McQueen
Красные сапоги-чулки от Alexander McQueen.
Коллекция Paco Rabanne прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021.

Сhanel же в своей коллекции показали свою вариацию любимой классики.

Вариант сапог на каблуках от Chanel.
Классические высокие сапоги от Chanel

  • Грубые ботинки и сапоги со шнуровкой

Грубые ботинки пришли остались в тренде после осеннего модного сезона. Бренды советуют выбирать пары со шнуровкой и массивной подошвой. Такие модели разных цветов можно найти у R13, Valentino и других брендов.

Dolce & Gabbana предлагает лаковые черные сапоги со шнуровкой сочетать в total black look.

Грубые ботинки от Valentino
Сапоги со шнуровкой от Dolce & Gabbana .
Красные грубые ботинки со шнуровкой на высокой подошве от R13.
Черные грубые ботинки со шнуровкой на высокой подошве от R13.

  • Ботинки и сапоги с квадратным мыском

Модель обуви с непривычным квадратным мыском придает образу некой перчинки. Такие сапоги можно найти в последних зимних коллекциях Balmain. Высокие сапоги цвета вареной сгущенки выбрала для себя также известная модель Клаудия Шиффер.

Клаудия Шиффер в сапогах Balmain

  • Резиновые сапоги

Такой тренд на зимнюю обувь задала коллекция Versace. Резиновые сапожки могут быть разных оттенков, "конфетных" или быть более классическими, например, белыми. В моде будут также все сапоги на резиновой подошве и с резиновыми накладками на кожаных невысоких вариантах.

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2020-2021

Как сообщал OBOZREVATEL, назван самый модный оттенок помады сезона зима-2021. Этот цвет подойдет каждой представительнице прекрасного пола.

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