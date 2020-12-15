Ботфорты и резиновые сапоги: самая стильная обувь на зиму 2020-2021

Самые модные пары обуви этого сезона представлены в виде сапог-чулок, вызывающих ботфортов и грубых ботинок со шнуровкой.

С наступлением холодов к выбору обуви мы подходим более тщательно. Ботинки или сапожки должны сочетать в себе удобство, практичность и отвечать модным тенденциям. OBOZREVATEL узнал, какие тренды на зимний сезон 2020/2021 задали последние коллекции Dolce & Gabbana, R13, Alexander McQueen, Paco Rabanne и другие.

Ботинки челси

Актуальными в этом сезоне стали ботинки челси. Они могут быть как на тонкой подошве, так и на довольно толстой прорезиненной. Подобные ботинки на высокой подошве-танкетке будут на пике популярности.

Ботфорты и сапоги на высокой платформе

Дизайнеры уже несколько сезонов не могут отойти от ботфортов и классических высоких сапог. Однако, к зиме 2020-2021 известные бренды, такие как Alexander McQueen и Paco Rabanne, подготовили несколько интересных вариаций. Так, Alexander McQueen представили свои сапоги-чулки черного, красного и белого цветов, а Paco Rabanne – цветные ботфорты на широком каблуке.

Сhanel же в своей коллекции показали свою вариацию любимой классики.

Грубые ботинки и сапоги со шнуровкой

Грубые ботинки пришли остались в тренде после осеннего модного сезона. Бренды советуют выбирать пары со шнуровкой и массивной подошвой. Такие модели разных цветов можно найти у R13, Valentino и других брендов.

Dolce & Gabbana предлагает лаковые черные сапоги со шнуровкой сочетать в total black look.

Ботинки и сапоги с квадратным мыском

Модель обуви с непривычным квадратным мыском придает образу некой перчинки. Такие сапоги можно найти в последних зимних коллекциях Balmain. Высокие сапоги цвета вареной сгущенки выбрала для себя также известная модель Клаудия Шиффер.

Резиновые сапоги

Такой тренд на зимнюю обувь задала коллекция Versace. Резиновые сапожки могут быть разных оттенков, "конфетных" или быть более классическими, например, белыми. В моде будут также все сапоги на резиновой подошве и с резиновыми накладками на кожаных невысоких вариантах.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван самый модный оттенок помады сезона зима-2021. Этот цвет подойдет каждой представительнице прекрасного пола.