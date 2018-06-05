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Борьба с дискриминацией: плюс-сайз модель презентовала коллекцию бикини для полных женщин

1.8тЧитать новость на украинском

Известная американская плюс-сайз модель, звезда авторитетного издания Sports Illustrated Хантер Макгрейди представила собственную линию пляжной одежды

Так, 25-летняя знаменитость создала коллекцию купальников авторского бренда. которые предназначены для девушек с пышными формами, пишет The Sun.

По словам Макгрейди, большинство брендов дискриминируют полных женщин, предлагая им скрывающие тело купальные костюмы. Однако, как рассказала модель, она решила менять подобную ситуацию и выпускать для них более открытые купальники и бикини в коллаборации с маркой Playful Promises.

"Производители на рынке товаров плюс-сайз считают, что для нас главное - прикрыться. Каждая женщина должна иметь возможность почувствовать себя сексуальной и уверенной, не смотря на особенности ее фигуры", - отметила она, добавив, что раньше никогда не могла найти подходящий ее параметрам, красивый и стильный купальник.

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В линейку Хантер Макгрейди вошло 10 слитных костюмов и пять раздельных. Размерный ряд начинается с 46 и заканчивается 52 размером.

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Как сообщал OBOZREVATEL, пышнотелая американская супермодель категории "plus size" Эшли Грэм презентовала коллекцию купальников собственного бренда Ashley Graham x Swimsuits for All для девушек с аппетитными формами.

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Мода
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