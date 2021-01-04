Битва луков: лучшие наряды Зеленской, Порошенко, Мендель и других политиков за 2020 год

Елена Зеленская, Марина Порошенко, Юлия Тимошенко и другие известные представительницы украинской политики посоревновались за лучший образ 2020 года.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса политики редко появлялись на публике, поэтому демонстрировали наряды в пределах Офиса президента или только на важных политических событиях.OBOZREVATEL собрал самые яркие луки Первой леди, генерального прокурора Украины и других украинских женщин-политиков за прошлый год.

Известно, что Первая леди Украины обычно выбирает одежду украинских брендов и часто повторяет свои образы, чтобы не тратить средства на новые. Так, несмотря на то, что 2020 год был не богат различными массовыми событиями и встречами, Елена Зеленская все же смогла продемонстрировать свой безупречный стиль и несколько лучших нарядов. Так, на презентацию проекта о безбарьерности политик надела брючный костюм небесного цвета, а волосы собрала сзади в красивую прическу. Свой образ Зеленская дополнила маленькими сережками и неброским макияжем. Еще один свой лучший костюм Первая леди надела в венский Музей истории искусств. Она прошлась по выставочным залам в стильном брючном костюме "верблюжьего" цвета, черной маске и в белых туфлях на каблуке.

Лидер списка партии "Европейская Солидарность" ранее дала интервью для журнала и показала свои любимые места в Киеве во время фотосессии. Тогда Марина Порошенко предстала напротив Мариинского дворца в красном платье дизайнера Анастасии Ивановой и в замшевых туфлях-лодочках на шпильке от PointG shoes.

Генеральный прокурор Украины летом 2020 года попала в скандал из-за своих часов Hublot, которые стоят 10 тыс. евро. По словам Венедиктовой, это не настоящие часы, а подделка за неполных 5 тысяч гривен. В любом случае ее образ с этими часами смотрелся эффектно: идеально сидящий черный строгий костюм, белая рубашка со скрытыми пуговицами, красная помада и даже красный лак на ногтях в тон губ.

В ноябре 2020 года, незадолго до своего юбилея, Юлия Тимошенко подкорректировала свой имидж, затемнив волосы. Она появилась в Верховной Раде с уложенными мелкими локонами, строгим макияжем и в сером пальто с жемчужной нашивкой и такими же серьгами.

Во время поездки в Лондон пресс-секретарь Владимира Зеленского прогулялась по улицам в брючном синем костюме в полоску. Свой образ Юлия Мендель дополнила широким поясом, черными лодочками на шпильках и большой сумкой молочного цвета, а волосы собрала сзади в аккуратную прическу.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых ярких образах Елены Зеленской за 2020 год.